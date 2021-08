Buone notizie in arrivo per molte famiglie italiane che potranno beneficiare di due bonus disponibili per tutti e senza Isee. Ecco di quali si tratta.

È trascorso ormai più di un anno da quando il Covid è entrato prepotentemente nelle nostre esistenze, portandoci a cambiare molte nostre abitudini. Vari, in effetti, sono gli accorgimenti a cui ci viene chiesto di prestare attenzione, al fine di contrastarne la diffusione. Se tutto questo non bastasse, molte persone sono, purtroppo, alle prese con una grave crisi economica. Tanti imprenditori, infatti, hanno dovuto abbassare le saracinesche delle proprie attività, ritrovandosi a dover fare i conti con delle minori entrate.

Riuscire a far fronte alle varie spese risulta sempre più difficile, per questo motivo sono in molti a volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio. Proprio in tale ambito interesserà sapere che è possibile beneficiare di due bonus disponibili per tutti e senza Isee, dal valore rispettivamente di 100 e 200 euro. Ma di cosa si tratta? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

Bonus senza Isee per tv e terme: come funziona e requisiti

Come già detto sarà possibile usufruire di due importanti bonus a sostegno delle famiglie senza Isee. Si tratta, in pratica, di quello per la tv e del bonus terme, dal valore rispettivamente di 100 e 200 euro. Entrando nei dettagli, come risaputo è già iniziato il graduale passaggio al nuovo digitale terrestre che costringerà in molti a dire addio al proprio caro vecchio televisore. Proprio in tale ambito è bene sapere che è possibile beneficiare del nuovo bonus TV senza Isee.

Quest’ultimo consiste in uno sconto del 20%, fino a un massimo di 100 euro, sul prezzo d’acquisto del nuovo apparecchio, IVA inclusa. Tale incentivo può essere chiesto per rottamare una vecchia tv, comprata prima del 22 dicembre del 2018 e non in grado di trasmettere con i nuovi sistemi di trasmissione digitale. Tale bonus, ricordiamo, sarà disponibile dal 23 agosto al 31 dicembre del prossimo anno.

Per quanto riguarda il bonus terme, dal valore massimo di 200 euro, potrà essere utilizzato per l’acquisto di servizi presso gli stabilimenti termali accreditati. Tale incentivo, sempre senza Isee, copre fino al 100% del servizio acquistato, purché non risulti già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici o comunque oggetto di ulteriori benefici.

Al fine di sostenere tale incentivo, si è deciso di stanziare 53 milioni di euro. Tale bonus sarà disponibile a partire dalla pubblicazione dell’avviso di apertura delle prenotazioni sui siti del Ministero e di Invitalia, fino all’esaurimento delle risorse stanziate. Per finire ricordiamo che la prenotazione vale 60 giorni dalla sua emissione; con i servizi prenotati che dovranno essere usufruiti entro tale arco di tempo.