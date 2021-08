Stanno arrivando in questi giorni i rimborsi inerenti il Cashback, ma non tutti hanno ricevuto ancora il compenso. Al momento è tutto sotto controllo, ma…

Sono iniziati il 12 agosto i pagamenti dei bonifici del Cashback da parte della Consap. In questi giorni però sono molteplici i dubbi e le perplessità da parte di chi non ha ancora ricevuto né il denaro, né una comunicazione a riguardo.

Se da un lato c’è chi gioisce per aver ricevuto subito l’accredito, dall’altro c’è chi sta aspettando e sta iniziando a maturare l’idea che ci sia qualche problema di sistema o con l’applicazione IO (quella che gestisce il servizio).

Cashback: quando preoccuparsi in caso di mancato rimborso

Nella maggior parte dei casi non è così, non bisogna assolutamente preoccuparsi. Ci sono sei milioni di utenti da pagare e un mese di tempo per farlo. È normale che non tutti abbiano ancora ricevuto il proprio rimborso.

Inoltre non è previsto l’arrivo di un messaggio di avviso sull’applicazione IO. La somma spettante verrà caricata direttamente sul conto. Per questo è sempre bene verificare il proprio saldo, per capire se l’operazione è già avvenuta o meno.

Quindi, nel caso entro la fine del mese non fosse ancora arrivato il bonifico, a quel punto un po’ di preoccupazione sarebbe più che fisiologica. L’unica spiegazione però sarebbe da ricercare nell’IBAN. Con tutta probabilità in sede di compilazione dei dati è stata inserita una o più cifre sbagliate, il che non ha consentito a chi di dovere di poter compiere l’operazione nel migliore dei modi.

Per procedere alla verifica di questo aspetto (che può essere determinante) non resta altro che accedere alla propria sezione dell’applicazione IO e controllare cifra per cifra del codice IBAN.

Qualora il riscontro dell’errore sia reale è necessario cliccare su “modifica” e inserire quello corretto. Una volta espletata la pratica nel giro di pochi giorni, arriverà il cashback. Dunque, niente paura, in qualche modo la somma accumulata con dedizione negli scorsi mesi arriverà a destinazione e chissà se dal prossimo anno sarà nuovamente istituito questo servizio, che ha riscosso ottimi consensi.