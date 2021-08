Collezionisti di tutto il mondo fanno a gara per accaparrarsi le più preziose lire che la storia abbia prodotto.

Negli ultimi anni, cosi come spesso abbiamo raccontato, il mondo del collezionismo ha portato a se sempre più appassionati. Donne ed uomini che si avvicinano a quella che secondo molti è un arte, con la volontà e la passione che spinge in ogni direzione. Cercare, valutare, acquistare, catalogare gli oggetti collezionati, una sensazione che soltanto chi è stato preso dal vortice, dalla smania di cui sopra, può seriamente comprendere.

Tra i pezzi, gli articoli, che ad esempio un ottimo collezionista di certo non può farsi sfuggire, trattandosi di banconote o monete, ci sono senza ombra di dubbio le vecchie lire. Esempi in alcuni casi di veri e propri tesori nascosti chissà dove. Valutazioni incredibilmente alte per pezzi che molti nemmeno immaginavano potessero avere qualche genere di valore. Ed invece, il discorso è del tutto diverso. Per quel che riguarda la lira possiamo addirittura stilare una sorta di classifica dei pezzi, per cosi dire, più pregiati.

10 lire Pegaso, un piccolo tesoro nascosto nei decenni passati

Tra le monete più preziose e rare tra quelle della vecchia lira troviamo sicuramente la 50 lire cosiddetta Vulcano, coniata nel 1956, raffigurante per l’appunto un vulcano. Considerato stato di conservazione possiamo considerare il valore di questa moneta in bilico tra i 20 ed i massimo 120 euro, se parliamo di un esemplare in perfette condizioni. C’è poi la lira cosiddetta arancia, datata 1947, con un ramo per l’appunto d’arancia da un lato e dall’altro una donna con spighe tra i capelli. Valore in ottimo stato di conservazione, circa 1500 euro.

Pezzo pregiato, forse il più pregiato di tutti è sicuramente rappresentato dalla 10 lire coniata tra il 1946 ed il 1950. Da un lato abbiamo il cavallo alato Pegaso, dall’altro un ramo d’ulivo con le varie scritte descrittive. In questo caso specifico parliamo di valutazioni altissime per un esemplare in perfette condizioni. Valutazioni che sfiorano i 3000 euro.

Un breve viaggio tra le monete più meritevoli d’attenzione del panorama riguardante la vecchia lira. Valutazioni davvero incredibili, per certi versi realisticamente inimmaginabili. Al centro di tutto, la passione e la voglia di possedere alcuni preziosissimi esemplari da parte di collezionisti di tutto il mondo. Vecchia lira, è sinonimo di fascino, ricercatezza ed enorme valore.