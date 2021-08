Ancora una clamorosa vincita al Million Day, cresce il numero dei nuovi milionari in Italia grazie al gioco.

Un gioco che sempre di più sta entrando nelle abitudini degli italiani. Giocate da pochi euro per il sogno milionario, vincere e dare alla propria vita una sterzata determinante. Lottomatica firma l’ennesimo successo e da registrarsi c’è l’ennesima vincita da 1 milione di euro. Ad essere baciata dalla fortuna è di nuovo la Sicilia, dopo l’ultima affermazione di fine luglio. Sorride Florida, a Siracusa, sorride un nuovo milionario in questo momento tanto complesso.

La combinazione vincente è la seguente: 7 15 18 30 51. La giocata da un solo euro ha fatto sorridere, ed anche molto il fortunato vincitore che chissà da dove ha tirato fuori questi numeri vincenti, anniversari, numeri simbolici. Lo scorso 10 agosto la giocata che riporta in Sicilia, il milione del vincitore. Il numero dei vincitori da quando il gioco è stato introdotto rasenta le 200 unità, 179 per la precisione un vero e proprio successo.

Come si vince al gioco che sta facendo impazzire gli italiani

Cinque numeri da scegliere tra l’1 ed il 55, il risultato finale potrebbe essere 1 milione di euro. Indovinando 4 numeri si potrebbe vincere 1000 euro, 3 numeri 50 euro e 2 numeri la simbolica cifra di 2 euro, le vincite sono considerate una giocata da 1 euro. In sintesi lo schema vincente è il seguente:

2 numeri: 2 euro.

3 numeri: 50 euro.

4 numeri: 1000 euro.

5 numeri: 1000000 euro.

Italia insomma presa dal nuovo gioco, nuovo certo rispetto agli altri, che da un bel po’ di tempo sta distribuendo milioni a volontà. 179 dall’entrata in vigore del gioco , i nuovi milionari, circa 30, invece, dall’inizio dell’anno.

In paese è ovviamente caccia al fortunato milionario, ancora una volta siciliano, come nell’ultima affermazione arrivata lo scorso mese. La curiosità regna sovrana per capire se si tratta di un concittadino o meno. Per il momento resta l’anonimato e si attendono conferme in merito alla giocata ed alla relativa vincita. La Sicilia, per ora con il fiato sospeso.