L’incredibile vincita arrivata per caso, la sosta per fare rifornimento di carburante e la grande soddisfazione.

La vincita arrivata per caso, come sempre nella vita. La vincita arrivata per caso nel momento in cui probabilmente quella cosa li nemmeno sarebbe dovuta avvenire. Il fortunato giocatore della Carolina del Sud in auto, si ferma ad un distributore di benzina per fare rifornimento. Li acquista un biglietto Gratta e vinci e da quel momento la sua vita letteralmente cambia. Cambia e diventa qualcos’altro, finalmente.

Il biglietto acquistato e portato fuori. Grattato lentamente quasi a voler scoprire con estrema cautela quello che si nascondeva sotto le patine da mandar via. Simboli, numeri, colori e poi la conferma che si aspettava, 200mila dollari, una cifra incredibilmente alta per una fortuita grattatina in fase di rifornimento. Un sogno che si realizza insomma, un sogno che porta il nome di una nuova casa ,di un nuovo luogo dove vivere.

Nessuna sorpresa per i distributori di benzina, li si vince sempre

Ancora una volta a regalare una grande soddisfazione è un distributore di benzina, nelle scorse settimane nella Carolina del Nord due vincite con biglietti acquistati in fase di rifornimento, una delle due vincite era di 1 milione di dollari, cifre davvero incredibili. La soddisfazione del fortunato vincitore dei 200mila dollari è anche per il gestore del negozio, che percepirà una percentuale sulla vincita da lui conquistata, circa 2000 dollari.

Il sogno di cambiare casa, di cambiare zona di cominciare una nuova vita, ora possibile, ora realisticamente fattibile. I soldi per cominciare una nuova esistenza, più serena e tranquilla in un momento tanto delicato per tutto ciò che di tremendo succede intorno a noi. Il Gratta e vinci ancora una volta strumento dei desideri, che cambia la vita e la rende qualcosa di più sereno e tranquillo.