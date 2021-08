Una giocata clamorosa a Gubbio: con un biglietto di soli 5 euro della serie Nuova Doppia Sfida una giocatrice vince 500 mila euro.

Chi è stato a Gubbio, difficilmente se ne è dimenticato. Una città arroccata sulla sua collina, con la Basilica di Sant’Ubaldo a dominare la vallata sottostante e la splendida Piazza Grande, con il suo iconico Palazzo dei Consoli. Un concentrato di bellezza che, per quanto di piccole dimensioni, non può che colpire chi la visita. Figurarsi chi la vive. E da oggi, un abitante eugubina avrà un motivo in più per sorridere visto che una giornata come tante altre ha rappresentato una svolta nella sua vita.

E anche un momento per sorridere in comunità piuttosto importante. Niente che possa sostituire la splendida Corsa dei Ceri, annullata per due anni di seguito a causa della pandemia, ma comunque una notizia che ha improvvisamente portato Gubbio a balzare agli onori della cronaca. Un tagliando da soli 5 euro, infatti, ha regalato a una cittadina la bellezza di 500 mila euro. La vincita della vita.

Vincita pazzesca a Gubbio: il gioco fortunato

Il tagliando, appartenente alla serie “Nuovo Doppia sfida”, è costato appena 5 euro. Eppure è stato in grado di cambiare letteralmente una vita, semplicemente grattando via la copertura sulle banconote disegnate sul biglietto. L’acquisto è avvenuto presso il bar-rivendita “Madonna del Ponte”, a Gubbio. L’identità della vincitrice non è nota ma c’è da scommettere che la notizia della vincita avrà sconvolto la sua giornata. Cinquecentomila euro semplicemente giocando al Gratta e vinci: il sogno di molte persone.

Il gioco Nuovo Doppia Sfida è semplice. Il nome non è casuale, nel senso che offre al giocatore due possibilità per vincere. La prima permette di ottenere premi trovando, una o più volte, uno o più numeri vincenti nel settore “I tuoi numeri”. In questo caso si vince il premio corrispondente oppure la somma dei premi ottenuti. Il secondo modo, invece, prevede una vincita qualora sotto le scritte “Premio” presenti sempre nel settore “I tuoi numeri” fossero presenti tre importi uguali. In questo caso si vincerà l’importo corrispondente.