Quando la fortuna sceglie di assisterci è impossibile immaginare ciò che davvero può succederci e soprattutto come.

Una vicenda che ha dell’incredibile, la dimostrazione pura e semplice che in alcuni casi a decidere di noi sia soltanto la buona o la cattiva sorte. La possibilità che qualcosa di bello o meno bello possa accadere sta tutta in quel concetto, e cosi, un fatto negativo può diventare di colpo positivo, più che positivo. Angela Caravella, di Kansas City, aveva appena saputo che il suo volo era stato cancellato, ma questo, non le ha guastato del tutto la giornata.

La donna, 51 anni, aveva appena saputo che il suo volo quel giorno era astato cancellato, questo però non le ha impedito di provare la fortuna con un Gratta e vinci, cosi, per perdere tempo dichiarerà, per fare qualcosa che forse le potesse far pensare ad altro, in quel momento magari l’arrabbiatura per la cancellazione del suo volo era forte. E cosi grazie alla Lotteria della Florida ed ai suoi succosi premi, un Gratta e vinci le ha cambiato la vita.

1 milione di dollari per un Gratta e vinci che nemmeno doveva essere acquistato

Il biglietto non avrebbe avuto il suo momento di gloria senza la cancellazione del volo, e la signora Angela di conseguenza non si sarebbe aggiudicata il super premio da 1 milione di dollari. La sorte è cosi, non ha tanta dimestichezza con l’usuale, si traveste e presenta in svariati modi pur di rendersi protagonista, in ogni caso. Il premio ha letteralmente travolto la donna, che mai si sarebbe aspettata un epilogo del genere da quella particolare giornata.

Cosi come disposto dal regolamento della Lotteria della Florida, Angela Caravella ha fatto richiesta per ottenere il premio forfettario da 790mila dollari invece di quello pieno che sarebbe tato ricevuto in periodiche soluzioni.

Angela Caravella, 51 anni, di Kansas City, ha conquistato il mese scorso un primo premio da 1 milione di dollari da The Fastest Road a 1.000.000 di dollari, secondo un comunicato stampa della Lotteria della Florida. E’ festa anche per il fortunato negozio che ha venduto alla donna il biglietto fortunato, per i suo titolare un bonus da 2000 dollari.