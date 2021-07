Colpo da urlo per una fortunata giocatrice che è riuscita a portarsi a casa una cifra da capogiro grazie al Gratta e Vinci. Ecco cosa è successo.

A partire dalla spesa settimanale, passando per le bollette, fino ad arrivare alle varie esigenze quotidiane, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio per pagare i vari beni e servizi di nostro gradimento. Se tutto questo non bastasse, anche il lavoro si rivela essere spesso fonte di un bel po’ di grattacapi, per via dei vari impegni e scadenze da rispettare. Proprio per questo motivo non crea stupore il fatto che siano in molti a sperare di raggiungere una certa tranquillità economica, magari grazie ad una vincita da capogiro.

Varie le strategie messe in campo, come ad esempio l’’acquisto di un pacco intero di Gratta e Vinci, scommesse sportive, oppure giocare la lotteria. Le possibilità di vincere, come noto, sono particolarmente basse. Allo stesso tempo capita spesso di assistere a casi di persone che riescono a portarsi a casa cifre da capogiro dopo aver tentato la fortuna. Lo sa bene una giocatrice, che, proprio grazie ad un Gratta e Vinci, ha visto cambiare la sua vita per sempre. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa è successo.

Gratta e vinci, colpo da urlo: donna vince primo premio da 1 milione di dollari

Colpo da urlo per una fortunata giocatrice che è riuscita a portarsi a casa ben 1 milione di dollari grazie ad un Gratta e Vinci. Come si evince dal sito della BC Lottery Corporation (BCLC), a vincere è stata una donna di nome Kylee Hunter, residente a Sechelt, in Canada.

Il biglietto in questione si chiama “Big 10” e presenta una probabilità di vincere il primo premio pari ad una su 1,46 milioni. Una cifra indubbiamente da urlo, con la donna che ha raccontato di aver acquistato il biglietto dopo aver lavato i panni presso una lavanderia a gettoni.

“Ero uscita prima per fare il bucato e mi sono fermata a prendere due biglietti. Dopo cena, mentre mi stavo rilassando, ho deciso di grattare i miei biglietti. Ero scioccata“. La Hunter ha quindi condiviso la propria gioia con suo figlio e la sua migliore amica. Una cifra da capogiro che la donna utilizzerà, in parte, per acquistare una nuova casa.