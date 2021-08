Figlia del compianto fondatore di Emergency, Gino Strada, ecco quanto guadagna Cecilia Strada.

Classe 1979, unica figlia di Teresa Sarti e Gino Strada, Cecilia Strada è stata presidente fino a luglio del 2017 di Emergency. Conosciuta e apprezzata per il suo impegno a livello internazionale, non stupisce che siano davvero in molti a essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Nata a Milano il 12 marzo 1979, Cecilia Strada è del segno zodiacale dei Pesci. Figlia di Gino Strada e di Teresa Sarti, si è laureata in Sociologia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. All’età di 30 anni, il 21 dicembre 2009, è stata eletta presidente dell’Organizzazione non governativa Emergency al posto della madre, mancata il 1º settembre dello stesso anno.

Un ruolo che Cecilia Strada ha ricoperto fino a luglio del 2017. Ha seguito le orme dei genitori, impegnandosi a livello internazionale, seguendo le attività dei vari ospedali dell’organizzazione e curandone i rapporti a livello locale, oltre a testimoniare la sua esperienza sui media. Nel 2018 ha ricevuto il Premio Nazionale Cultura della Pace

“per le molteplici attività svolte, per la sua opera sociale all’interno di un’associazione, così come per il lavoro di informazione, controinformazione e testimonianza riguardo ai teatri di guerra e alle possibili soluzioni da adottare. Tutto ciò ha permesso e permette a molti di conoscere realtà complesse, di aprire orizzonti diversi e di creare spazi di impegno decisivi per il progresso della società“.

Nel 2012 ha pubblicato con Rizzoli Sulla nostra pelle. Le missioni di pace uccidono. Anche quelle italiane. Ma non solo, nel 2018, sempre con lo stesso editore, ha pubblicato La Guerra tra noi. Dopo la fine dell’esperienza con Emergency, Cecilia Strada ha iniziato ad occuparsi della comunicazione per Resq – people saving people.

Cecilia Strada: vita privata, Gino Strada, marito, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Cecilia Strada è sposata con il giornalista Maso Notarianni. Dalla loro storia d’amore è nato un figlio. Figlia del fondatore di Emergency, Gino Strada, Cecilia tramite social ha dichiarato: “Amici, come avrete visto il mio papà non c’è più. Non posso rispondere ai vostri tanti messaggi che vedo arrivare, perché sono in mezzo al mare e abbiamo appena fatto un salvataggio“.

Per poi aggiungere: “Non ero con lui, ma di tutti i posti dove avrei potuto essere…beh, ero qui con la ResQ – People saving people a salvare vite. È quello che mi hanno insegnato mio padre e mia madre. Vi abbraccio tutti, forte, vi sono vicina, e ci sentiamo quando possiamo”.

Cecilia Strada: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Cecilia Strada. Come già detto, la figlia di Gino Strada è stata fino al 2017 presidente di Emergency, per poi iniziare ad occuparsi della comunicazione per Resq – people saving people. Soffermandosi su Emergency, tale organizzazione ha ottenuto nel corso degli anni sempre più contributi economici e donazioni.

L’associazione, ai fini di garantire la trasparenza, pubblica i bilanci e il modo in cui le donazioni sono adoperate sul campo. A tal proposito, come si evince dal sito ufficiale di Emergency, nel 2017 ha raccolto ben 48.228.915 euro. Nel 2015, invece, il patrimonio netto di Emergency ammontava a ben 30 milioni di euro con 19 milioni di liquidità.

Soffermandosi sui guadagni di Emergency, inoltre, ricordiamo che lo staff retribuito è affiancato da volontari che a titolo gratuito contribuiscono alla conduzione e allo sviluppo delle attività. La retribuzione mensile è determinata sulla base di griglie salariali standardizzate per ruolo, solo per alcune posizioni. A tal proposito, come già detto, non sono disponibili informazioni certe in merito.

Ebbene, in base ad alcune indiscrezioni disponibili sul web, sembra che un chirurgo di guerra con esperienza percepisca circa 3 mila euro al mese. Un infermiere, invece, tra 2.000 e 2.500 euro. È possibile quindi ipotizzare che anche le altre figure attive in tale ambito percepiscano dei compensi simili. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e non sono disponibili informazioni in merito ai guadagni di Cecilia Strada.

Cecilia Strada: Twitter e Facebook

Cecilia Strada è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Twitter e Facebook, dove condivide spesso foto e video delle sue attività solidali.