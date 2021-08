Ecco quando sarà erogato il Reddito di Emergenza a coloro che hanno inoltrato la domanda tra il 1 e il 31 luglio 2021

Il Reddito di Emergenza è un’ancora di salvezza per molte famiglie italiane che hanno avuto problemi economici per via del Covid-19. Era stato istituito lo scorso anno dal Governo Conte ed è stato prorogato con il decreto Sostegni bis.

Il sussidio per il 2021 era inizialmente previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio, ma grazie al provvedimento sopracitato è stato esteso anche ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

L’importo va da un minimo di 400 euro per i nuclei monofamiliari e gli 800 euro per le famiglie più numerose. Può arrivare a 840 euro nel caso in cui uno dei componenti sia affetto da grave disabilità.

Reddito di Emergenza 2021: la data dei pagamenti di agosto 2021

Col passare del tempo le richieste sono andate aumentando e anche chi non si era avvicinato finora a questo strumento, a luglio si è mobilitato inoltrando la propria domanda.

Quindi, se per chi si era cautelato prima alcune delle rate sono già arrivate, chi ha agito dopo è in attesa del primo pagamento. A quanto pare bisognerà aspettare che passino le festività di Ferragosto. Quindi sicuramente se ne riparlerà dal 16 agosto in poi, ma è plausibile pensare che i tempi possano essere ancora maggiori. Molti italiani infatti osservano lunghi periodi di ferie durante il mese più caldo dell’anno.

Ad annunciarlo è stato l’Inps dopo le proteste degli utenti, che si lamentavano della mancanza di una comunicazione vera e propria. Gli accrediti avvengono con la modalità prescelta in sede di domanda e tra le varie possibilità risultano l’accredito su Libretto postale, bonifico postale/bancario, bonifico domiciliato (pagamento in contentati presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.a).

L’Istituto di previdenza sociale ha fatto sapere inoltre che non tuti riceveranno il messaggio che anticipa l’accredito. Quindi non resta che aspettare qualche giorno e controllare sempre il proprio conto o la propria sezione dedicata del servizio nel caso in cui ci si debba recare presso l’ufficio postale.