Una cascata di soldi dopo una giocata quasi inattesa. Protagonista della vicenda un uomo, residente in South Carolina. Un Gratta e vinci quasi inatteso dopo un incontro fortuito si potrebbe dire con il biglietto vincente, acquistato presso il negozio Sav Way su Second Loop Road. 200mila dollari il bottino conquistato, ed una certezza non del tutto infondata. La possibilità di lavorare meno da oggi in poi, il desiderio, forse, di volersi godere un po’ di più la vita.

Una giocata da soli 5 dollari che hanno permesso all’uomo di conquistare il premio più ambito della lotteria, 200 dollari che al netto delle tasse sono poi diventati 138mila. Una grande soddisfazione non c’è che dire. Grattare, sperare e di colpo trovarsi di fronte ad una vincita che forse mai prima d’ora si era avuto la possibilità di considerare. La fortuna si sa, spesso è avara di attenzioni, ma quando sceglie su chi puntare, va dritta per la sua strada.

Gratta e vinci, il lavoro va bene ma l’idea di diminuire gradualmente l’impegno, non è male

Chissà di cosa si occupa il nostro fortunato vincitore statunitense, e cosa lo spinge a dichiarare di voler diminuire la mole di lavoro. Magari una professione usurante, un lavoro fisico. La sua idea, tutto sommato non è tanto male, considerato che da oggi avrà un gruzzoletto in più dal quale attingere. La vita insomma che ha subito una netta sterzata, una direzione forse più tranquilla ed agevole, in cui tutto può sembrare più semplice.

Una di quelle vincite che certo non rivoluzionano la nostra vita, ma che di certo danno ad esso una sterzata più che concreta. Una somma discreta a disposizione e la possibilità di vivere con maggiore serenità proprio perchè consapevoli della presenza di un gruzzoletto per ogni evenienza. Il fortunato vincitore del South Carolina, con soli 5 dollari ha messo la sua vita su un binario alquanto sicuro e tranquillo. Buon per lui e per quanto avranno la fortuna di poterlo imitare.