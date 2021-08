Una vincita davvero incredibile che arriva da una città molto particolare. Li la speranza non è mai venuta meno.

Una vincita che ha sorpreso tutti in una cittadina che per forza di cose con la speranza e la fede ha molto in comune. 10eLotto, 9 Oro, una giocata che probabilmente nessuno si aspettava potesse trasformarsi in vincita, nemmeno il fortunato giocatore. San Giovanni Rotondo, città di Padre Pio. Il bottino è di 50mila euro ed in paese è scoppiata la festa. Nessuna notizia per ora del fortunato vincitore che almeno fino a questo momento ha scelto l’anonimato.

Un periodo molto difficile quello che viviamo, in cui sempre più spesso ci si affida alla speranza. La crisi che è seguita alla pandemia, le difficoltà nell’arrivare a fine mese. Gli italiani si lanciano sul gioco e provano e spuntarla almeno li, provando a cercare tra i numeri il sostegno giusto per dare una raddrizzata alla propria vita. In questo caso la cosa è riuscita alla grande, 50mila euro rappresentano una cifra di tutto rispetto.

LEGGI ANCHE >>> La Lotteria degli Scontrini le cambia la vita: l’importo della vincita da urlo

A San Giovanni Rotondo la vincita è di 50mila euro: si cerca il vincitore

L’ultimo concorso targato 10eLotto ha distribuito ben 27,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,6 miliardi dall’inizio dell’anno. Nella cittadina foggiana, che è chiaramente associata alla figura del santo di Pietrelcina ora si pensa ad individuare il fortunato vincitore, colui che con una giocata molto semplice ha portato a casa una cifra di tutto rispetto. La curiosità dei cittadini è forte, sperando sempre possa trattarsi di uno di loro.

Negli ultimi mesi, come detto, la possibilità, la speranza di dare una raddrizzata alla propria vita attraverso il gioco sembra essere più sentita che mai, i tempi duri che viviamo portano a provarle davvero tutte ed il gioco, spesso, anzi molto spesso, rappresenta una delle ultime spiagge.

LEGGI ANCHE >>> SuperEnalotto, Lotto, 10eLotto, Simbolotto estrazione martedi 3 agosto 2021

A San Giovanni Rotondo si cerca il fortunato vincitore, i concittadini chiedono di sapere se si tratta di uno di loro, a torto o a ragione desiderano soddisfare la morbosa curiosità.