Sono molteplici i bonus scadenza 2021. Scopriamo quali sono e soprattutto in che modo si possono richiedere prima che vengano definitivamente aboliti

Il 2021 è un anno di scadenze, in particolare per quanto concerne i bonus. Dal 1 gennaio 2022 cambieranno molte cose e in attesa di capire quali novità saranno introdotte, è bene capire come poter ancora approfittare di questi preziosi strumenti.

Non sarà semplice assimilare tutto e comprendere bene ogni singola transizione, ma come è giusto che sia, ogni singola categoria monitorerà accuratamente il proprio ambito per capire come ottenere gli ultimi bonus del 2021.

Bonus scadenza 2021: quali sono e cosa bisogna fare per richiederli

Tra quelli che verranno riposti definitivamente in archivio ci sono il bonus bebé, il bonus mamma domani e l’assegno temporaneo per i figli minori. Non è da escludere che possano essere inglobati ed assorbiti nell’assegno unico universale per le famiglie con figli fino a 21 anni.

Altre modifiche dovrebbero esserci per quanto concerne l’ANF (assegno per il nucleo familiare) e alle detrazioni per i familiari a carico. Non bisogna però disperare, il 2021 non è ancora finito e quindi i suddetti bonus sono ancora fruibili. Il bonus mamma domani si può ancora prenotare presentando la domanda entro il 31 dicembre 2021. Naturalmente i pagamenti arriveranno nel 2022.

Da rivedere anche i bonus che hanno permesso di effettuare dei lavori durante la fase pandemica, ovvero l’ecobonus, il sismabonus, il bonus mobili e il bonus facciate. In generale non è da escludere che possano esserci delle proroghe o modiche prima della fine dell’anno.

Per avere una risposta certa in tal senso, non resta che aspettare il varo e l’approvazione in parlamento della legge di Bilancio di fine anno. E chissà se le novità che saranno comunicate potranno allargare ancor di più la platea di beneficiari.

Insomma, quest’ultima fase del 2021 si preannuncia piuttosto interessante. Tra i focus che saranno oggetto di discussioni politiche c’è anche quello inerente le pensioni. La riforma probabilmente più attesa che sancirà una volta per tutte quale sarà il futuro dopo l’abolizione definitiva di Quota 100.