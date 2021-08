Sono in dirittura d’arrivo i pagamenti degli assegni familiari 2021. Andiamo a vedere nello specifico tutte le ultime novità in merito

I bonus sono sempre molto attesi dagli italiani, soprattutto in questa fase in cui la pecunia latita. Le famiglie in particolar modo sono alla finestra per capire quando riceveranno i sussidi per loro previsti.

A tal proposito il mese di agosto è molto importante visto che è in programma l’erogazione degli ANF con importo maggiorato. In questa sede è bene comprendere a chi spetta la prestazione Inps e qual è l’importo massimo che si può raggiungere.

Assegni familiari con aumento: ecco quando saranno trasmessi

Le domande per ricevere l’ammortizzatore sociale in questione sono partite lo scorso giugno e valgono per il periodo compreso tra il 1 luglio 2021 e il 30 giugno 2022. La richiesta va inoltrata tramite l’apposita sezione online disponibile sul sito dell’Inps.

Possono accedervi i lavoratori dipendenti anche agricoli, lavoratori domestici, lavoratori iscritti alla Gestione Separata e tutti gli altri lavoratori in situazioni di pagamento diretto oltre che i titolari di trattamenti previdenziali.

E quanto è possibile ricevere? Questo aspetto è naturalmente variabile ed è determinato da due parametri fondamentali: numero e composizione del nucleo familiare e fascia di reddito in cui rientra quest’ultimo.

Per effetto ciò l’importo base dell’assegno familiare è maggiorato di 37,50 euro per ciascuno figlio per le i nuclei con massimo due figli e di 55 euro per ciascun figlio per le famiglie fino a 3 figli.

Il particolare che però più sta a cuore alle persone è relativo all’arrivo dei pagamenti. In primis è bene specificare che non vengono dispensati in maniera diretta. Vengono infatti erogati attraverso la pensione o la busta paga.

Già dalla seconda settimana di agosto alcuni beneficiari si sono visti recapitare il sostegno economico con importo aumentato. Chi invece non ancora ricevuto la somma spettante, dovrà pazientare pochi giorni per poi poter finalmente usufruire dell’indennizzo.

Una gran bella notizia soprattutto se si considera che si avvicina il rientro a scuola e l’inizio di tutte le principali attività ricreative per bambini e ragazzi. Una bella boccata d’ossigeno per le famiglie del Bel Paese.