Occhio al cedolino delle pensioni di settembre. Sono molti, infatti, i pensionati che potranno fare i conti con un assegno più ricco, ma non tutti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Il lavoro nobilita l’uomo, in quanto offre la possibilità di attingere a quella fonte di reddito necessaria per riuscire a soddisfare le varie necessità quotidiane, come ad esempio cibo, vestiti e tanto altro ancora. Allo stesso tempo non è possibile negare come spesso si riveli essere anche fonte di preoccupazione per via dei vari impegni e scadenze da rispettare. Non stupisce, quindi, che siano in molti a non vedere l’ora di poter finalmente accedere al trattamento pensionistico.

A tal fine, come risaputo, bisogna essere in possesso di determinati requisiti sia per quanto concerne l’aspetto anagrafico che contributivo. Per questo motivo sono in molti a essere in attesa di scoprire quali novità verranno introdotte dall’esecutivo a guida Draghi con la prossima riforma delle pensioni. Intanto a destare particolare interesse è il cedolino di settembre, con molti pensionati che potranno beneficiare di un importo più alto. Un assegno più ricco per tanti, ma non per tutti. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Pensione, occhio al cedolino di settembre: assegno più ricco grazie al rimborso 730 e alla quattordicesima

Cedolino di settembre più ricco per molti pensionati che potranno beneficiare del rimborso 730. Chi ha presentato la dichiarazione dei redditi 2021 a giugno e risulti a credito, infatti, si vedrà rimborsare il relativo importo proprio con il cedolino di settembre. Ovviamente, come è facile intuire, non tutti potranno beneficiare di tale incremento.

Chi si ritrova alle prese con un debito Irpef, infatti, si ritroverà a dover fare i conti con una riduzione dell’importo del trattamento pensionistico. A tal fine ricordiamo che il conguaglio del 730, sia a debito che a credito, non viene più effettuato in una data fissa, ma differisce a seconda di quando è stata presentata la dichiarazione dei redditi. Proprio per questo motivo a settembre dovrebbero ottenere il rimborso del 730 coloro che hanno presentato la dichiarazione a giugno.

LEGGI ANCHE >>> Banca o posta, questo è il dilemma: ecco dove è più sicuro depositare i propri risparmi

Ma non solo, per via dei controlli che l’Inps effettua prima di erogare la quattordicesima, molti potrebbero non aver ricevuto il pagamento di tale mensilità. Chi non ha percepito la quattordicesima a luglio e ne ha diritto, quindi, si vedrà accreditare il relativo importo con la pensione di settembre.