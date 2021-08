Scopriamo insieme in cosa consiste la nuova offerta di lavoro lanciata da Ferrero per il mese di agosto 2021. Come ed entro quali termini effettuare la domanda

La Ferrero è un’azienda piuttosto rinomata in Italia. A tutti sarà capitato almeno una volta di gustare qualcuno dei gustosi prodotti dolciari prodotti dal brand con sede a Lussemburgo.

Una possibilità che potrebbe diventare più ampia qualora si entrasse a far parte di questa grande famiglia. Ferrero infatti sta cercando nuova forza lavoro sia sul territorio nazionale che all’estero.

Sono molteplici i profili richiesti e le posizioni aperte, tutti in aree professionali diverse. Ecco quali sono e cosa bisogna fare per ottenere un contratto dalla famiglia Ferrero, che secondo la rivista di economia Forbes è la famiglia più ricca del Bel Paese.

Ferrero: offerta di lavoro e modalità invio candidatura

Andando nel dettaglio tra le posizioni aperte ci sono quelle di Industrial & supply chain graduate program (a Balvano, Alba e Pozzuolo Martesana), Junior Brand Manager Sesonal Kinder Intern, System Engineer, Software License Manager, Customer Marketing and e-commerce specialist e interneship in accounting.

Le opportunità non mancano e vanno a ricalcare diverse competenze, oggi piuttosto richieste. Ma come è possibile avanzare la propria candidatura? Naturalmente sul portale online dell’azienda nell’apposita sezione “candidati”.

Successivamente vi verrà chiesto di accedere, ma con tutta probabilità non avrete un profilo e a quel punto va creato compilando il questionario con email, password, nome, cognome e paese di residenza. Si può anche decidere se il profilo può essere visibile in tutto il mondo, in tutta Italia o solo per l’offerta di lavoro proposta.

Una volta accettate le condizioni d’uso è possibile procedere. La pagina porterà all’offerta desiderata, dove inserire non solo i propri dati personali, bensì anche le esperienze lavorative pregresse, formazione, competenze linguistiche e altre skills che si possiedono.

LEGGI ANCHE >>> Ferrero conquista il mondo dei gelati e il fatturato arriva alle stelle

Altro passaggio fondamentale è quello di caricare il curriculum sul portale. Se lo si ritiene opportuno si può allegare anche una lettera di presentazione e documentazione a supporto rispetto a quanto dichiarato nel Cv. Espletata anche questa pratica non resta che cliccare su “Candidati”.