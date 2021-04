Ferrero conquista il mondo dei gelati con i nuovi stecchi e ghiaccioli. Un lancio da 2 miliardi di euro. Scopriamo tutti i dettagli.

Ditemi chi voi,non Ha mai sognato di assaggiare un gelato al gusto del famoso cioccolatino “Ferrero Rocher”?

Non dite bugie, sappiamo che qualcuno tra i più golosi L ha desiderato. Nasce e si ingrandisce l’ampia gamma dei gelati confezionati del supermercato: Lo annuncia il Gruppo Ferrero che lancerà una linea di prodotti destinati alla grande distribuzione.

Scopriamo insieme quali sono.

Gelato Ferrero rocher

Il nome già lascia un sapore dolce nella fantastica. Cosa vi rievoca quel cioccolatino? Sicuramente l’infanzia e le feste di Natale, dove non si potevano non acquistare per la ricorrenza, i cioccolatini.

Sará una vera e propria innovazione nel mondo del gelato . La strategia di Ferrero per il lancio in Italia, sará ben precisa e chiara, infatti si concentrerà su categorie merceologiche precise:

gli stecchi Ferrero Rocher (Nella versione Classic, Dark).

il Raffaello gelato

giacchioli Estathè ICE, ai gusti limone e pesca.

Quanto vale il mercato del gelato?

Cinque ricette per un gusto incredibile. Sará possibile trovare i gelati, in distribuzione già nel mese aprile in tutti i canali. Ma quanto vale il mercato dei gelati confezionati? Il valore, in Italia, si aggira complessivamente intorno ai 19 miliardi di euro. Andando nel dettaglio il 60% del totale dei gelati confezionati acquistati nel paese, ha un valore pari a 1,2 miliardi. Si tratta del terzo segmento, per volumi, nel comparto del dolciario confezionato venduto a scaffale.

Collaborazioni con Unilever

Il colosso di Alba, nel 2017 aveva lanciato una collaborazione triennale con la multinazionale Unilever per sviluppare una linea di gelati a marchio Kinder. Non è la prima volta che Ferrero lancia una linea di gelati; ma quest’evento di collaborazione ha permesso un cambio di passo importante dal punto di vista commerciale e promozionale.