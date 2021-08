Quando arriveranno i pagamenti del bonus affitto 2021 e chi ne ha diritto? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

È trascorso ormai più di un anno da quando il Covid è entrato prepotentemente nelle nostre vite, portando con sé delle ripercussioni negative sia per quanto riguarda l’aspetto economico che delle relazioni interpersonali. Vari gli accorgimenti a cui ci viene chiesto di prestare attenzione, come ad esempio il distanziamento sociale. Ad aggravare la situazione, alcune restrizioni che hanno portato alla chiusura di molte attività. Un periodo storico complicato, che vede molte persone dover fare i conti con delle minori entrate.

Far fronte alle varie spese risulta sempre più difficile, tanto da spingere l’esecutivo a venire incontro ai soggetti particolarmente colpiti dalla situazione, attraverso varie forme di aiuto. Ne sono una chiara dimostrazione le varie misure approvate con il Decreto Sostegni Bis. Ma non solo, interesserà sapere che, in possesso di determinati requisiti, è possibile beneficiare anche del bonus affitto 2021. Una misura particolarmente attesa, con molti che si chiedono chi ne ha diritto e soprattutto quando arriveranno i pagamenti.

Bonus affitto 2021, occhio ai pagamenti: tutto quello che c’è da sapere

Fino al prossimo 6 settembre è possibile presentare richiesta per il cosiddetto bonus affitto 2021. Quest’ultimo è rivolto ai proprietari di casa che decidono di ridurre l’affitto al proprio inquilino e prevede un rimborso del 50% dell’ammontare complessivo dello “sconto” concesso, fino a un importo massimo pari a 1.200 euro. La somma di denaro viene quindi corrisposta in seguito sul conto corrente che il richiedente indica appositamente nella domanda.

Introdotto grazie alla Legge per il Bilancio pluriennale approvata a dicembre 2020, è possibile beneficare di tale agevolazione solo se i proprietari di immobili in affitto decidono di abbassare il canone nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021. L’apposita domanda, come già detto, deve essere presentata entro e non oltre il 6 settembre 2021. Per quanto riguarda le rinegoziazioni, devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2021 se si desidera che vengano considerate valide.

Tale beneficio può essere richiesto solamente in presenza di contratti attivi alla data del 29 ottobre 2020, solo per immobili situati nei Comuni ad alta tensione abitativa, quali: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Ne hanno diritto anche i Comuni confinanti e gli altri Comuni capoluogo di provincia. I soggetti interessati possono presentare apposita istanza solamente in modalità telematica attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Ma quando arriveranno i pagamenti? Ebbene, il bonus verrà erogato a partire dal 31 dicembre 2021.