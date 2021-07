Buone notizie per coloro in attesa dei contributi a fondo perduto previsti con il Decreto Sostegno Bis. Sono in arrivo, infatti, i pagamenti. Ecco cosa c’è da sapere in merito.

Il Coronavirus è entrato prepotentemente nelle nostre vite da ormai più di un anno, con ripercussioni negative sia dal punto di vista delle relazioni sociali che economiche. A partire dall’utilizzo delle mascherine, fino ad arrivare alle varie altre restrizioni, d’altronde, sono davvero tanti gli accorgimenti a cui ci viene chiesto di prestare attenzione. Limitazioni che hanno costretto molti imprenditori ad abbassare le saracinesche delle proprie attività, con molte famiglie che riscontrano difficoltà crescenti nel riuscire a far fronte alle varie spese.

Proprio in questo ambito il governo ha deciso di intervenire attraverso interventi mirati, come ad esempio i contributi a fondo perduto previsti nel Decreto Sostegni Bis. Una forma di sostegno economico particolarmente attesa, tanto da essere in molti a chiedersi quando arriveranno i soldi sul conto. Un quesito a cui è possibile finalmente trovare una risposta. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

