Conti correnti inviolabili, che rispettano leggi sulla privacy e quant’altro? Forse in un altro mondo si, qui non tanto.

Gli stati, fanno sempre molta attenzione all’atteggiamento che i propri cittadini assumono in quanto a rispetto della legge, delle regole, in materia fiscale. Non che in altri settori si arranchi maggiormente, ma il sistema fiscale, produce molte vittime ed anche molti lupi pronti ad approfittare di ogni situazione. Lo Stato cerca queste persone, le individua e quando ci riesce, le punisce, senza pensarci più di tanto. La premessa sembra ottima.

In materia fiscale, per quel che riguarda nello specifico l’evasione, fiscale, possiamo considerare la necessità per le agenzie statale di studiare alla meglio persino i conti correnti dei contribuenti, per capire, quindi, se qualcosa in effetti procede nel verso sbagliato. Se ci sono più soldi di quanti dichiarati con le proprie dichiarazioni, se ce ne sono meno di quanti dichiarati. Le agenzie in questi casi possono in qualche modo violare la nostra privacy.

In quali casi è possibile scovare gli evasori scandagliando i conti correnti?