Occhio agli investimenti. Di recente è stato segnalato un nuovo tentativo di truffa in grado di mettere a rischio i nostri risparmi. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Al fine di contrastare la diffusione del Covid ci viene chiesto di prestare attenzione a vari accorgimenti, come ad esempio il distanziamento sociale. Un periodo storico particolarmente complesso, che registra un utilizzo sempre più massiccio dei vari strumenti tecnologi, come ad esempio smartphone e pc. A partire dai social network fino ad arrivare alle app di messaggistica istantanea, d’altronde, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta, con molti strumenti a nostra disposizione per poter comunicare con amici e parenti che si trovano in ogni angolo del pianeta. Tanti, quindi, i vantaggi, ma allo stesso tempo non mancano le insidie.

Sempre più spesso, infatti, alcuni cyber criminali decidono di organizzare delle truffe ad hoc, al fine di estorcere dati sensibili e denaro al malcapitato di turno. Ne sono una chiara dimostrazione alcuni tentativi di raggiro, come quella del finto buono Ikea da 250 euro, oppure delle assicurazioni online inesistenti. Se tutto questo non bastasse di recente è stato segnalato un nuovo tentativo di truffa in grado di mettere a rischio i nostri risparmi. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito e soprattutto come difendersi.

Banche, occhio alla truffa dell’investimento: l’allarme di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo sta avvisando i propri clienti di prestare attenzione a un nuovo tentativo di raggiro in grado di mettere a rischio i propri risparmi. Si tratta della cosiddetta truffa dell’investimento, che porta in molti a investire erroneamente i propri soldi e perdere i risparmi di una vita. Ma come è possibile?

Ebbene, si tratta di una truffa studiata fin nei minimi particolari e che vede alcuni hacker spacciarsi per operatori finanziari di Intesa Sanpaolo. Quest’ultimi contattano telefonicamente alcuni clienti dell’istituto invitandoli a iscriversi su una piattaforma di trading online. Una volta catturato l’interesse dell’utente, il truffatore informa il malcapitato di turno di poter effettuare l’iscrizione al suo posto in modo da operare sul conto con più facilità.

Dal principio viene richiesta una piccola somma di denaro che, apparentemente, sembra fruttare bene. Con il passare del tempo vengono richiesti importi sempre più ingenti, fino ad arrivare al momento in cui non si avranno più contatti con l’operatore e nemmeno la possibilità di accedere a quanto investito.

Una truffa studiata a regola d’arte, con l’istituto che sulla sua pagina ufficiale fornisce alcuni consigli utili per evitare di cadere nella trappola. In particolare ricorda di diffidare “sempre da chi ti propone facili guadagni e, in generale, se vuoi operare tramite piattaforme di trading online, assicurati sempre che siano certificate dalla CONSOB. In generale cerca sempre più recensioni possibili online e, in caso di dubbio, fai sempre riferimento al tuo gestore di fiducia“.