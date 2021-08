Al contrario di quanto si possa pensare il pignoramento ad un nullatenente non è poi così impossibile. Scopriamo cosa si può sottrarre a questi soggetti in casi di insolvenza

Contrarre dei debiti al giorno d’oggi può risultare piuttosto semplice. L’aspetto più difficile è cercare di estinguerli in tempi brevi, ma non sempre è possibile. Per effetto di ciò può capitare di avere il fiato sul collo da parte delle banche o dei eventuali altri creditori, che giustamente esigono il loro denaro.

Qualora la situazione persiste, così come previsto dalla normativa italiana, si procede con il pignoramento del denaro sul conto corrente o ci si rifà su altri beni del debitore. Ma cosa succede se quest’ultimo non ha nulla e non c’è nessuna possibilità di poter ottenere qualcosa dai lui?

LEGGI ANCHE >>> Pignoramento conto corrente: tutti i passaggi che portano al prelievo forzoso

Pignoramento nullatenente: cosa è possibile portargli via

In prima istanza bisogna specificare bene il concetto di nullatenente, che riguarda coloro che non dispongono dei seguenti beni: immobili intestati, pensione minima, stipendio, redditi da canone di locazione, pensione di invalidità, risarcimento danni, conto corrente bancario, obbligazioni o titoli bancari, pagamento di credito e automobili. Di base, la risposta sarebbe nulla, ma essendo una situazione ingarbugliata, va monitorata prendendo in considerazione diversi aspetti.

Di fatto non resta che aspettare un’eventuale entrata per il debitore come ad esempio un’eredità. Il tutto però deve avvenire prima del termine di prescrizione (10 anni per i contratti, 3 con professionisti e 5 per i crediti che derivano da danni o altri illeciti). Per questo bisogna inviare periodicamente una diffida di pagamento tramite raccomandata A/R.

Nel frattempo si può procedere con un pignoramento mobiliare e rivalersi su oggetti di valore posseduti in casa. Questo passaggio è però rischioso, perché qualora l’ufficiale giudiziario non dovesse trovare nulla non si potrebbe più riprovare in futuro.

LEGGI ANCHE >>> Pignoramento della casa, bloccarlo è possibile: cosa fare e cosa non fare

Tuttavia esistono degli oggetti di valore di prima necessità che non possono essere soggetti a pignoramenti. Tra questi si possono annoverare: fede nunziale, frigorifero, lavatrice, stufe, cucina e altri arnesi per la casa, armadi, vestiti, letti e cassettoni.