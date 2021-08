Il trasferimento di denaro online è ormai una prassi consuetudinaria. Qual è il modo più conveniente e sicuro per inviarlo e riceverlo?

Le moderne forme di tecnologia consentono di passare facilmente delle somme di denaro da una carta all’altra con un semplice click. Fino a qualche tempo fa queste operazioni venivano viste con scetticismo e considerate complicate, poi grazie alle tutele e alla sicurezza che garantiscono sono balzati in cima alle preferenze degli utenti.

PayPal e PostePay spiccano in tal senso e grazie a questi strumenti è possibile trasferire soldi in tempo reale e poi procedere agli acquisti online. Tuttavia, nonostante di base siano similari, esistono delle differenze tra questi strumenti che fanno pendere la scelta su uno piuttosto che sull’altro.

Denaro online: quale degli strumenti a disposizione dà maggiori garanzie

In realtà si tratta di una mera preferenza del consumatore, anche se c’è un particolare aspetto che alla lunga può portare a preferire PayPal. Quest’ultimo infatti essendo un conto digitale (che consente soltanto pagamenti elettronici online) permette di acquistare beni e servizi e non prevede costi per l’invio o la ricezione di denaro nei paesi dell’Unione Europea. Il procedimento è piuttosto semplice e ogni passaggio è supportato dall’apposita applicazione PayPal.

PostePay invece che ci consente di spendere anche nei negozi fisici, richiede una commissioni sulle operazioni di questo tipo. In questo caso il prezzo è di 1 euro e oltre che dall’apposita applicazione si può concludere la transazione anche presso gli uffici di Poste Italiane o allo sportello ATM selezionando l’icona “Ricarica PostePay”. A quel punto non rimane che digitare il numero della carta che si intende ricaricare indicando l’importo preciso.

Dunque nulla di più semplice. In molti casi le persone sono provviste di entrambi i mezzi di pagamento e per questo a seconda della comodità scelgono uno o all’altro. Ad ogni modo sono dei supporti che fanno parte della quotidianità moderna e che aiutano e non poco le persone a risolvere questo genere di problematiche.