L’Europa impone i limiti ma la situazione tra i vai paesi è assai complessa. Si va verso una sintesi che sia chiara a tutti.

Sempre più caccia al denaro contante, le istituzioni cosi come è sembrato piuttosto evidente almeno da queste latitudini sono pronte a scontrarsi con decisione contro questa pratica dura a morire. L’utilizzo spasmodico del denaro contante per le transazioni, qualcosa dalla quale almeno l’Italia non riesce a liberarsi. L’Europa chiede che venga imposto un limite ai pagamenti in contanti, un massimo di 10mila euro per tutti i paesi dell’unione.

La richiesta in realtà va a scontrarsi con le linee guida adottate già da tempo nel nostro paese, con il limite che tra pochi mesi scenderà a 1000 euro per ogni operazione. Italia che dunque aveva già preso posizione in merito. L’Europa chiede in teoria di rialzare quella soglia, che di per se aveva già rappresentato un grande traguardo per il nostro paese. Ma il disegno continentale non è campato in aria, i motivi che spingono a questa proposta sono abbastanza chiari.

L’Unione Europea alza la soglia del denaro contante: si cerca un equilibrio

La situazione in Europa, prendendo in considerazione le posizioni dei singoli stati è abbastanza contorta. Ci sono paesi come la Grecia che hanno addirittura abbassato la soglia per i pagamenti in contanti a 500 euro, ed altri invece, come la Germania che non impone alcun limite ai pagamenti in contanti. Il paradosso è chiaramente spiegato dalle diverse storie ed esigenze dei singoli paesi. Ognuno fa da se, l’istituzione europea vorrebbe portare equilibrio in queste dinamiche.

Nel nostro caso, immaginando la situazione italiana ci troveremo di fronte ad un innalzamento drastico dei limiti per la circolazione del denaro contante. Qualora dovesse passare l’indicazione europea, per il nostro paese si tornerebbe ad una sorta di passato in cui c’era molta più libertà per quel che riguarda la possibilità di utilizzare denaro contante.

Si attendono dunque, rilevanti novità in merito. Si attende che l’Europa riesca a trovare una sintesi che vada bene ad ogni paese, che in qualche modo porti vantaggio a tutte le situazioni singole che compongono lo scacchiere continentale. La decisione potrebbe essere presa molto presto, nel frattempo ogni stato agirà cosi come si è imposto di fare.