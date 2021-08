Vince il jackpot milionario, ma ancora non ha ritirato il premio. Caccia al fortunato vincitore, che ha ancora poco tempo a disposizione per riscuotere la vincita.

A partire dagli impegni di famiglia, passando per quelli lavorativi, fino ad arrivare alle varie necessità quotidiane, sono davvero tante le cose a cui bisogna prestare continuamente attenzione. Non stupisce, pertanto, che siano in molti a sognare una vita diversa, magari all’insegna di una maggiore tranquillità economica. Proprio per questo motivo sono in molti a tentare puntualmente la fortuna, ad esempio giocando alla Lotteria, con la speranza di essere baciati dalla dea bendata.

Tante le strategie adottate, come coloro che tentano di interpretare i sogni, con la speranza di riuscire così a centrare dei numeri in grado di cambiare per sempre la propria vita. Lo sa bene un fortunato giocatore che è riuscito ad aggiudicarsi ben 1 milione, ma che ancora non ha ritirato il premio. Una vicenda che ha destato particolare clamore, anche perché ha ancora poco tempo a disposizione per riscuotere quanto vinto.

Vince il jackpot milionario ma non lo ritira: ancora solo un mese di tempo

Si cerca il fortunato vincitore dell’estrazione UK Millionaire Maker, che nel corso dell’estrazione dello scorso 12 marzo si è aggiudicato il jackpot da un milione di sterline. Sono trascorsi circa cinque mesi dalla vincita e ancora nessuno ha reclamato il premio.

Una vicenda che ha destato inevitabilmente interesse, soprattutto considerando che il fortunato giocatore ha ancora solo poco tempo a disposizione, ovvero quattro settimane. Dopo l’8 settembre, infatti, la vincita in questione, inclusi tutti gli interessi accumulati, verrà spesa in progetti finanziati dalla Lotteria Nazionale in tutto il Regno Unito.

Il biglietto, ricordiamo, è stato acquistato nel Cheshire East, in Inghilterra. Il codice vincente è il seguente JZLP20395. Ma non è il sole, un altro giocatore potrebbe perdere l’opportunità di portarsi a casa il premio Set For Life, che consiste nell’accredito di 10 mila sterline ogni mese per 30 anni. Altri cinque britannici, invece, non hanno ancora riscosso vincite da 1 milione di sterline.