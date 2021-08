Le cancellano il volo, poco dopo fa una meravigliosa scoperta in grado di cambiare per sempre la sua vita. Ecco cosa è successo ad una fortunata giocatrice dopo aver comprato un Gratta e Vinci.

Tra bollette da pagare e varie esigenze quotidiane, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio per pagare i vari beni e servizi di nostro interesse. Da non trascurare poi il lavoro, che a sua volta si rivela essere spesso fonte di un bel po’ di grattacapi, per via dei vari impegni e scadenze da rispettare. Non stupisce quindi il fatto che siano in molti a sperare di raggiungere una certa tranquillità economica, grazie ad esempio ad una bella vincita.

A partire dall’acquisto di un pacco intero di Gratta e Vinci, passando le scommesse sportive, fino ad arrivare alla Lotteria, d’altronde, sono davvero tanti i giochi a disposizione. Lo sa bene una fortunata giocatrice che, dopo essersi vista cancellare il volo, ha fatto una meravigliosa scoperta in grado di cambiare per sempre la sua vita. Ma cosa è successo? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

LEGGI ANCHE >>> WhatsApp addio | Postepay splendida notizia | Spid finalmente gratis

Gratta e Vinci, le cancellano il volo, poi la meravigliosa scoperta: colpo da urlo

Dopo essersi vista cancellare il volo, ha fatto una meravigliosa scoperta in grado di cambiare per sempre la sua vita. È la storia della 51enne Angela Caravella che, a tal proposito, ha raccontato: “Ho avuto la sensazione che sarebbe successo qualcosa di strano dopo che il mio volo è stato cancellato inaspettatamente“. A quel punto “Ho comprato alcuni biglietti gratta e vinci per passare il tempo e così ho vinto 1 milione di dollari!“.

Una storia che sembra quasi quella di un film, ma che, fortunatamente per la giocatrice, è la pura e semplice realtà. La signora, di Kansas City, infatti, si è così aggiudicata il primo premio da 1 milione di dollari del Gratta e Vinci The Fastest Road. Così come previsto dal regolamento, ha deciso di richiedere il pagamento una tantum di 790 mila dollari, anziché 1 milione. Quest’ultimo sarebbe stato riscosso attraverso pagamenti periodici.

LEGGI ANCHE >>> Conto corrente, ad ognuno il suo stile di vita: quanti soldi tenere per vivere sereni

Buone notizie anche per il titolare del negozio che ha venduto alla donna il biglietto fortunato, che, a sua volta, si porta a casa una commissione bonus pari a 2 mila dollari. Una vincita da capogiro, quella della fortunata giocatrice, che dimostra come non tutti i mali vengono per nuocere. Se non le avessero cancellato il volo, infatti, molto probabilmente non avrebbe acquistato un Gratta e Vinci in grado di cambiare per sempre la sua vita.