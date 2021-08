Addio a WhatsApp, buone notizie per i titolari Postepay e Spid gratuito: ecco tutti i temi caldi della settimana.

L’ultimo periodo è stato segnato dall’impatto del Covid, che ha portato a cambiare molte nostre abitudini. Al fine di contrastarne la diffusione, infatti, ci viene chiesto di prestare attenzione a vari accorgimenti, come il distanziamento sociale. Proprio quest’ultimo contribuisce ad un utilizzo sempre più massiccio dei vari servizi online, come mail o applicazioni di messaggistica istantanea.

A proposito di quest’ultime, sono sempre più gli utenti a decidere di abbandonare Whatsapp, preferendo optare per altre soluzioni. Tra i temi caldi della settimana, inoltre, si annovera un’ottima notizia per i titolari Postepay che possono ottenere un prestito fino a 3 mila euro. Ma non solo, accedere alle piattaforme dei vari servizi pubblici sarà ancora più semplice grazie allo Spid, che può essere anche gratuito. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

Tra le app di messaggistica istantanea più utilizzate in Italia, sempre più utenti stanno decidendo di dire addio a Whatsapp per passare a Telegram. Tra i principali motivi alla base di questa scelta si annovera la privacy. Nei primi mesi del 2021, ricordiamo, è stato comunicato un aggiornamento dell’applicazione associata a voci secondo le quali WhatsApp avrebbe utilizzato i dati degli utenti per passarli a piattaforme terze.

Una notizia che ha destato particolare preoccupazione in molti che, a quel punto, hanno deciso di passare a Telegram. In seguito, comunque, è stato riscontrato che la privacy su Whatsapp continua ad essere al sicuro. Nonostante ciò molti hanno comunque deciso di dire addio a tale app, anche per via delle varie truffe in cui si rischia spesso di imbattersi.

Postepay, splendida notizia: ottenere un finanziamento fino a 3 mila euro è possibile

Splendida notizia per i possessori di carta PostePay Evolution che, in possesso di determinati requisiti, possono richiedere una somma minima di mille euro fino ad arrivare a 3 mila euro. Da rimborsare in 22 rate fisse mensili, il Mini Prestito BancoPosta può essere richiesto da persone con un’età compresa tra i 18 e 76 anni non compiuti a fine rimborso, con residenza in Italia e che presentino una documentazione attestante un reddito da lavoro o pensione prodotto in Italia.

A differenza di molte altre forme di prestito, infatti, può essere richiesto anche da chi non ha una busta paga, come ad esempio i pensionati e i lavoratori autonomi. A tal proposito, però, è bene prestare attenzione. A quanto pare non sempre i liberi professionisti si vedono accettare la richiesta, in quanto il loro reddito deve superare una certa soglia.

Spid finalmente gratis: tutto quello che c’è da sapere

Chiave d’accesso a tutte le piattaforme di servizio pubblico, e non solo, lo Spid, Sistema Pubblico di Identità Digitale, può essere richiesto gratuitamente. A tal fine non bisogna fare altro che richiederlo presso il più vicino ufficio postale, procedendo alla relativa richiesta con uno degli impiegati direttamente allo sportello. In alternativa è possibile richiederlo online, attraverso il sito web di Poste Italiane o tramite l’app PosteID, se forniti di passaporto elettronico o carta di identità digitale.

Ovviamente anche altre istituti, come le banche, offrono la possibilità di richiedere lo Spid. Nella maggior parte dei casi, però, si tratta di un servizio a pagamento. Ormai necessario per accedere a qualsiasi portale della pubblica amministrazione e non solo, quindi, è bene sapere che ottenere lo Spid gratuitamente è possibile.