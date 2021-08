Vodafone continua con le sue proposte interessantissime. L’ultima in ordine di tempo riguarda un bonus per nuovi clienti.

L’estate di Vodafone prosegue a gonfie vele, sia per quanto concerne la telefonia mobile sia per quel che riguarda la telefonia fissa. A proposito di quest’ultima, la compagnia britannica ha in serbo una proposta decisamente interessante.

Il tutto è possibile con l’ausilio del Governo che ha ideato un incentivo per i cittadini che sono ancora sprovvisti di reti internet ad alta velocità. Andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta e come si può accedere.

Vodafone: ecco il maxi bonus per la telefonia fissa

In pratica non è altro che il bonus Internet che anche per i clienti Vodafone è di 500 euro. Possono ottenerlo tutti i cittadini che hanno un ISEE uguale o inferiore a 20mila euro. Andando nello specifico, i clienti Vodafone hanno la possibilità di accedere ad un primo sconto del valore di 240 euro come riduzione sul costo della fibra ottica.

La seconda parte dell’agevolazione è invece di 260 euro e serve come bonus per l’acquisto di un tablet. In generale la migliore proposta di Vodafone per la Fibra ottica collegata al bonus internet è Unlimited Plus.

Chi sceglie questa opportunità può avere un pacchetto completo con chiamate senza limiti verso tutti e senza scatto alla risposta. Inoltre si può usufruire della connessione internet illimitata e velocità della Fibra ottica. Il prezzo previsto è di 19,90 euro al mese con una riduzione di 10 euro dovuto proprio al bonus internet.

Molto interessante è anche la questione inerente l’acquisto del tablet. Con un gruzzoletto di 260 euro è possibile scegliere tra i vari prodotti presenti nell’elenco di Vodafone. Dunque è bene sfruttare questi bonus finché è possibile, anche perché sia per motivi di lavoro, sia per svago è ormai indispensabile avere degli strumenti per accedere alla rete in maniera rapida e non propriamente onerosa. L’estate non è ancora giunta al termine, c’è ancora tempo per cogliere la palla al balzo.