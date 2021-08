Vodafone Group è la nota azienda multinazionale di telefonia cellulare e fissa con sede a Londra. Ha partecipazioni in più di venti paesi e in molti di essi opera con proprio marchio. Ecco le caratteristiche della sua offerta.

Tutti conoscono l’operatore della telefonia Vodafone, presente in Italia fin dagli inizi della diffusione di massa dei telefonini. Oggi, Vodafone è il secondo operatore per dimensione della rete e per numero di utenti in Italia: i numeri insomma confermano in modo cristallino il suo successo nei confronti di coloro che possiedono un cellulare. Vi è da dire che, in linea generale, le sue tariffe non sono di certo quelle che fanno risparmiare di più, specialmente se confrontate con le tariffe dei competitor. Ma è pur vero che sono e restano tra le più interessanti e degne di considerazione, giacchè optando per una delle offerte Vodafone, si può sfruttare una rete molto veloce e anche un’assistenza nel complesso buona. Vi è altresì da ricordare che le offerte Vodafone sono particolarmente interessanti anche per coloro che cercano offerte per utilizzare la propria SIM all’estero e per l’utenza business.

Di seguito vogliamo vedere da vicino le offerte Vodafone per capire come sono strutturate e quanto realmente convengono al singolo utente. Vedremo infine i pareri e i commenti di coloro che hanno scelto Vodafone come operatore di riferimento. Vi sono solo elogi o emerge anche qualche critica? E se sì, quali sono i punti deboli dell’offerta Vodafone? Vediamolo di seguito.

Offerte Vodafone: lo sviluppo della rete al primo posto

Uno degli obiettivi principali dell’azienda Vodafone è puntare con continuità allo sviluppo della rete per assicurare ai propri clienti connessioni sempre più rapide ed affidabili e contribuire concretamente alla crescita del tessuto sociale ed economico del Paese affiancando i cittadini e le imprese. In particolare, la GigaNetwork di Vodafone consiste in una rete evoluta che si avvale delle soluzioni più tecnologiche e di algoritmi complessi, per adattare dinamicamente performance, velocità e copertura ai flussi di traffico dei clienti. Nulla è lasciato al caso e oggi la rete 4G tocca ben il 99% della popolazione e più di 7.400 comuni italiani, di cui 4.000 con tecnologia 4G+.

Prima in Italia, l’azienda Vodafone ha spinto con forza verso il futuro, puntando con decisione sulla diffusione della rete 5G in 5 città (Milano e 28 comuni dell’area metropolitana, Roma, Torino, Bologna e Napoli). Non solo: Vodafone, inoltre, ha reso disponibile il roaming 5G per i clienti 5G Vodafone in Germania, Spagna, Gran Bretagna e Italia. Sono appunto i numeri che spiegano il successo di Vodafone e la sua presenza capillare sul territorio. Infatti, la GigaNetwork Fibra è oggi punto di riferimento per 23 milioni di famiglie e imprese, di cui 7,5 milioni tramite la rete ultrabroadband e la partnership strategica con Open Fiber. Le offerte Vodafone altresì sfruttano avanzate tecnologie di rete e sistemi di ottimizzazione del wi-fi, i quali consentono di navigare in modo sicuro, affidabile e al massimo della velocità.

Come si può leggere nel sito web ufficiale Vodafone, per questa azienda: “la tecnologia e la connettività hanno un ruolo fondamentale per migliorare il futuro e la vita delle persone. Attraverso le nostre soluzioni, vogliamo dare un contributo concreto alla costruzione di una società connessa, inclusiva e attenta alle risorse naturali del pianeta”.

Pertanto anche la società con sede a Londra, ha come obiettivo, anche quello di migliorare la vita di un miliardo di persone e dimezzare l’impatto ambientale entro il 2025, con azioni concrete che si esprimono in tre distinti ambiti: Digital Society, Inclusion for All e Planet. Ed ovviamente anche Vodafone Italia si è impegnata finora ad integrare la cultura della sostenibilità all’interno del proprio modo di fare impresa. Perchè cambiamento digitale e tutela dell’ambiente e del pianeta non sono obiettivi disgiunti tra loro.

Offerte Vodafone: le caratteristiche principali

Le offerte Vodafone vanno valutate attentamente dai singoli utenti e, in ogni caso, è buona regola fare riferimento ai seguenti quattro parametri:

Costo: ossia il rapporto qualità prezzo, fondamentale per capire qual è una buona offerta;

Velocità di navigazione, variabile da operatore a operatore;

Qualità del servizio assistenza dei singoli operatori;

Copertura del territorio da parte del singolo operatore.

Vi è subito da segnalare questo fattore: le offerte Vodafone rilevano proprio sul piano della ‘rete’. Infatti, secondo i report di OpenSignal Vodafone è l’operatore che spicca di più per copertura e velocità dell’LTE. In linea generale, le tariffe base non sono così competitive dal punto di vista della spesa, ma vi sono alcune offerte senza dubbio interessanti.

Le offerte Vodafone: come funziona Infinito?