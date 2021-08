Ritirati dagli scaffali diversi lotti di burger, cotolette e yogurt. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quali si tratta.

A partire dalla pasta fino ad arrivare alla pizza, sono davvero tanti i cibi in grado di soddisfare i palati sia di grandi che di piccini. Disponibili in varie forme e dimensioni, d’altronde, vi è davvero l’imbarazzo della scelta. Allo stesso tempo si ricorda di prestare sempre particolare attenzione alle caratteristiche stesse degli alimenti che mangiamo, onde evitare di dover fare i conti con spiacevoli inconvenienti.

Fortunatamente in nostro aiuto giunge il Ministero della Salute che provvede in modo tempestivo ad avvisare le persone, nel caso in cui vengano rilevate contaminazioni di cibi e bevande. A tal proposito ricordiamo che di recente sono stati ritirati dal mercato alcuni lotti di burger, cotolette e yogurt. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quali si tratta.

Allerta alimentare, ritirati mini burger e cotolette: ecco di quali si tratta

Il ministero della Salute ha comunicato il ritiro dal mercato di mini burger e cotolette vegetali a causa della “presenza di ossido di etilene in materia prima utilizzata riscontrata a seguito di analisi di autocontrollo“.

La carne oggetto di richiamo è stata prodotta per Despar Italia Carl e Pam Panorama Spa da Kioene presso lo stabilimento di via Caltana 43 a Villanova di Camposampiero, in provincia di Padova. In particolare sono stati ritirati:

Altri lotti incriminati

Il ritiro sta coinvolgendo anche altri prodotti. Coop Italia, ad esempio, ha richiamato in via precauzionale le cotolette di tofu fresco bio a marchio Vivi Verde con i numeri di lotto F600199 e scadenza 29/07/2021, F600248 e scadenza 31/07/2021, F600305 e scadenza 05/08/2021, F600346 e scadenza 07/08/2021, F600409 e scadenza 12/08/2021, F600451 e scadenza 14/08/2021, F600524 e scadenza 19/08/2021 e F600556 con scadenza 21/08/2021

Ma non solo, Iper SPA ha provveduto al richiamo di Burger spinaci e tofu fresco da 200 grammi, marchio Amarsi e Piacersi, lotto F600219 e scadenza 06/08/21, F600310 e scadenza 11/08/21, F600391 e scadenza 18/08/21, F600542 con scadenza 27/08/21. Ritirati anche i mini burger carote e quinoa da 200 grammi, sempre marchio Amarsi e Piacersi, prodotti da Kione per Iper Spa con lotto F600348 e scadenza 5/08/21, F600453 con scadenza 21/08/21. Se in possesso di questi prodotti si raccomanda di riportarli al punto vendita per la relativa sostituzione.

I ritiri negli ultimi giorni

Il Ministero della Salute ha comunicato i ritiri negli scorsi giorni di altri prodotti, sempre a causa della presenza di ossido di etilene. Tra questi si annoverano lo yogurt magro fragola Esselunga Equilibrio 2×125 grammi, lotto 04.08.21 + 12.08.21, prodotto da LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE Soc. Agr. Coop Bolzano e lo yogurt magro Esselunga Equilibrio 8X125 grammi, lotto 02.08.21+08.08.21+15.08.21.