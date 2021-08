La Serie A è alle porte ed i clienti Sky sono pronti a vivere una vera e propria rivoluzione tra poche settimane.

Dazn ha conquistato tutti gli spazi dedicati alla trasmissione dei delle gare delle prossime tre stagioni di Serie A e non solo, questa è ormai cosa risaputa. Il contraccolpo per Sky che da più di un decennio possedeva gli stessi diritti di trasmissione è stato fortissimo, centinaia di migliaia di clienti pronti a disdire i propri abbonamenti con conseguente calo degli introiti ed inoltre la quasi obbligatoria scelta di andare ad abbassare i prezzi legati al pacchetto calcio.

Soltanto tre gare della prossima Serie A visibili sulle reti Sky, in co esclusiva però con Dazn, questo vuol dire che sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma streaming si potranno comunque guardare tutte le gare della giornata calcistica. Sky insomma corre ai ripari ed oltre ad annullare il costo del pacchetto calcio per i suoi abbonati fino al prossimo 1 ottobre, ne passa il costo complessivo a 5 euro al mese, una iniziativa davvero incredibile da parte dell’emittente satellitare.

Tutti scappano da Sky, come fare per liberarsi dei pacchetti della tv satellitare

Fino al prossimo 30 settembre, inoltre si potrà recedere dall’abbonamento Sky gratuitamente, sempre per provare a tutelare i clienti che fino a pochi fa erano ben consapevoli di disporre di tutta l’offerta calcistica nazionale ed europea, Champions League ed Europa League, disponibile. Ora le cose sono leggermente cambiate e l’azienda in qualche modo correi ai ripari. I clienti metteranno in atto la grande fuga verso Dazn.

Per poter recedere senza costi aggiuntivi e senza penali bisognerà specificare nel testo della comunicazione a Sky la seguente dicitura: ”recesso per modifica pacchetto calcio”. La disdetta può avvenire attraverso le seguenti modalità:

Pec a servizioclientisky @pec.skytv.it,

raccomanda A/R a Sky Italia, casella postale 13057 Milano,

chiamando il numero 02.917171 o infine

collegandosi alla propria pagina ufficiale Sky e selezionando la voce “fatture e pagamenti-variazioni contratto-recesso”.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina ufficiale di Sky “ti informa“.

Tutto pronto insomma a ripartire, le grandi piattaforme sono ai nastri di partenza per una proposta assolutamente rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione. Per i clienti, relativi risparmi e cambi di casacca continui insomma, il futuro potrebbe essere questo?