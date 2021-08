Scopriamo insieme perché i prestiti online possono essere più comodi rispetto a quelli concessi dalla banche. Tutti i fattori di convenienza

Richiedere un prestito al giorno d’oggi è praticamente una prassi. Per svariati motivi può capitare a chiunque di essere a corto di liquidità per far fronte a delle spese importanti. Naturalmente bisognerà poi adempiere all’obbligo di restituzione nei tempi e ai tassi prestabiliti.

Al passo con i tempi anche questa dimensione è profondamente mutata e sempre più utenti stanno virando verso i prestiti online, che consentono di ottenere denaro con pochi semplici click. Man mano stanno scalando la graduatoria delle preferenze dei cittadini anche per alcuni fattori di estrema convenienza.

Prestiti online: le motivazioni del grande successo

Ad esempio chi richiede il finanziamento non deve dare spiegazioni alla banche all’ente che eroga il credito. Si tratta di un prestito personale e quindi non passibile di motivazioni specifiche.

Il fattore più comodo è senz’altro quello di poter effettuare l’operazione comodamente seduti sulla poltrona di casa proprio. Bastano un pc o uno smartphone e una buona connessione e in breve tempo si otterrà la risposta.

In caso di esito positivo i costi del servizio saranno meno onerosi rispetto a quelli del prestito tradizionale. Un fattore importante che unito alla comodità e alla velocità fa si che oggi i prestiti online siano la frontiera più gettonata da chi ne ha bisogno.

In tal senso in rete spicca Younited, leader i mercato e punto di riferimento in Europa. Offre notevoli vantaggi connessi ai prestiti online come ad esempio il tasso fisso. Una volta compilata la richiesta e selezionata la somma, gli operatori forniscono una risposta a stretto giro, solitamente entro 24 ore.

Qualora il prestito venga concesso nella risposta vengono comunicati tutti i dettagli relativi alla prima rata da pagare, sia in termini di importo, sia per quanto riguarda le tempistiche. Insomma, chi ha intenzione di acquistare un auto, fare dei lavori di ristrutturazione o semplicemente un viaggio lontano è bene che scruti tra i meandri della rete per trovare il prestito adatto alle proprie esigenze.