Ottenere un prestito senza busta paga di Poste Italiane è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

L’ultimo periodo è stato caratterizzato dall’impatto negativo del Covid sulle nostre esistenze, che ha portato con sé delle ripercussioni fino a poco tempo prima inimmaginabili. Oltre a dover cambiare molte nostre abitudini, infatti, ci ritroviamo a dover fare i conti con una grave crisi economica, che vede molte persone alle prese con delle serie difficoltà dal punto di vista della gestione delle finanze famigliari. Molti imprenditori, purtroppo, hanno dovuto abbassare le saracinesche delle proprie attività, registrando un netto calo del fatturato.

Se tutto questo non bastasse sono tante le persone che si ritrovano, purtroppo, a non avere più un lavoro e proprio per questo motivo il governo ha deciso di approvare una serie di misure ad hoc, come quelle previste nel Decreto Sostegni Bis. Allo stesso sono molti alla ricerca di liquidità immediata, tanto da decidere di richiedere un prestito. Proprio in tale ambito interesserà sapere che è possibile ottenere un prestito senza busta paga di Poste Italiane, purché in possesso di determinati requisiti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

LEGGI ANCHE >>> Vaccino anti-Covid, un giro d’affari che vale miliardi: chi guadagna di più

Poste Italiane, ottenere un prestito senza busta paga è possibile: come funziona

Come già detto, ottenere un prestito senza busta paga di Poste Italiane è possibile.

Si tratta, in pratica, di un mini prestito dedicato ai possessori di carta PostePay Evolution, per cui è possibile richiedere una somma minima di mille euro fino ad arrivare a 3 mila euro.

Da rimborsare in 22 rate fisse mensili, l’importante è avere una PostePay Evolution o un conto corrente Banca Posta. Proprio attraverso questi strumenti di pagamento, infatti, verrà accreditata la somma richiesta e addebitate le rate del rimborso.

LEGGI ANCHE >>> Vacanze ad agosto, risparmiare un bel po’ di soldi è possibile: ecco come

Il Mini Prestito BancoPosta può essere richiesto da persone con un’età compresa tra i 18 e 76 anni non compiuti a fine rimborso, con residenza in Italia e che presentino una documentazione attestante un reddito da lavoro o pensione prodotto in Italia.

Come già detto, per ottenere tale prestito non bisogna avere per forza una busta paga, in quanto possono farne richiesta anche pensionati e lavoratori autonomi.