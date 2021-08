Le ultime vicende sportive legate al nostro paese proiettano ad una domanda tanto scontata quanto semplice.

In questi giorni, anzi, nello specifico in queste ore tutti si staranno chiedendo quanto può guadagnare un atleta, uno sportivo ad esempio come Marcell Jacobs che nella giornata di ieri ha tenuto incollati milioni di italiani alla tv per ammirare le sue gesta nei 100 metri, dove ha trionfato conquistando una storica medaglia d’oro. Stessa sorte per Gianmarco Tamberi nel salto in alto, altro oro ed altra domanda assai complicata. Ma quanto guadagnano questi ragazzi?

Qualcuno potrebbe ingenuamente immaginare che gli atleti o ad esempio altri sportivi in generale possano arrivare a guadagnare cifre in qualche modo vicine a quella guadagnate ad esempio dai calciatori o dai cestisti dell’Nba, o ai giocatori di Football americano o anche ai piloti di Formula 1 andando ad identificare quindi gli sport che promettono maggior guadagni legati a tutta una serie di cose che andremo a prendere in considerazione.

Tamberi e Jacobs dalla Polizia di Stato all’oro olimpico

Un calciatore, ad esempio, ha di certo dalla sua il fatto di praticare uno sport seguitissimo a livello mondiale che produce introiti molto elevati grazie alla vendita dei diritti televisivi, del merchandising e di tutte quelle dinamiche che fanno in modo di monetizzare quella che di fatto è la passione di milioni di donne ed uomini, anzi, forse addirittura miliardi. Per altri sport non funziona allo stesso modo, tra questi c’è certamente l’atletica leggera.

A differenza ad esempio di una squadra media di calcio che gioca in Serie A che paga i suoi calciatori almeno quatto o cinquecentomila euro all’anno, parliamo di calciatori agli inizi o comunque di scarso profilo, fino ad arrivare alle grani stelle ultramilionarie, nell’atletica le cose sono assai diverse. Gente come Jakobs e Tamberi, facenti parte dei gruppi sportivi delle forze armate, nel loro della Polizia di Stato, potrebbero guadagnare anche appena 1300 euro al mese, considerato che la retribuzione è legata al grado che si possiede.

Ovviamente uno atleta che vince l’oro alle Olimpiadi percepirà una somma dovuta al conseguimento di quel traguardo. Nel caso delle due nostre medaglie d’oro parliamo di 180mila euro lordi, tassati al 42%. In generale di calcola che una affermazione del genere possa fruttare all’atleta in questione, nel complesso qualche milione di euro tra contratti di sponsorizzazioni ecc. Certo non guadagneranno quanto un calciatore mediamente bravo, ma il risultato di tanto impegno e sacrifici è altrettanto ben ripagato.