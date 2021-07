Altra giocata pazzesca al VinciCasa di Win for Life di Sisal. A Bari, un fortunatissimo giocatore vince soldi e pure casa.

Altra giocata fantastica nel gioco del VinciCasa. Un “5” regala a un anonimo vincitore un pomeriggio da sogno: ben 500 mila euro, da impiegare sia a scopi personali che per l’acquisto di una casa. Niente male visti i tempi. La vincita è stata registrata a Bari, presso un punto vendita Sisal sito in Via Pavoncelli 138, grazie a una schedina QuickPick. La combinazione di cinque numeri ha permesso al giocatore di aggiudicarsi il premio più alto messo in palio dal VinciCasa.

Secondo l’agenzia Agimeg, a far sorridere il fortunato è stata una schedina piuttosto particolare, composta dal 23, 24, 26, 28 e 36. Da questo momento, il giocatore potrà usufruire di un premio davvero da capogiro: 200 mila euro li riceverà immediatamente, mentre i restanti 300 mila saranno impiegati per l’acquisto di una casa sul territorio italiano. Per questa seconda operazione, avrà a disposizione due anni.

LEGGI ANCHE >>> VinciCasa regala un sogno: in 1 minuto la vita felicemente stravolta

VinciCasa, vita stravolta in un minuto: come funziona il gioco

La vincita è stata registrata il 18 luglio, ovvero domenica scorsa. E VinciCasa si conferma uno dei giochi più munifici della scuderia Win for Life di Sisal. Il premio massimo, infatti, mette a disposizione di fatto due vincite: una destinata a effettivo uso personale, della bellezza di 200 mila euro. E la seconda, forse anche meglio, consente di fatto di comprarsi una (bella) casa. E dal momento della sua creazione (esordio il 9 luglio 2014), la lotteria ha già premiato oltre 160 persone con un immobile. In appena sette anni è decisamente una cifra notevole.

LEGGI ANCHE >>> Vincicasa: la gioia è troppo forte, l’uomo non ha retto all’emozione

Due euro per la giocata e collegamento alle ore 20 per verificare se si è vinto. Niente di più, niente di meno. Il VinciCasa, oltre che fra i più remunerativi, è anche fra i giochi più semplici. Oltre al denaro, appunto, in palio viene messa la possibilità di aggiudicarsi il necessario per comprare un’abitazione, limitando parte della vincita a qualcosa di estremamente concreto. Il tutto con un semplice “5”, una combinazione difficile da ottenere ma, a quanto pare, nemmeno troppo impossibile.