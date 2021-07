Vincita da paura ad Albignasego, in provincia di Padova. Un “5” al VinciCasa regala il massimo premio. Valido anche per acquistare un immobile.

Colpo grosso ad Albignasego, in provincia di Padova, dove un giocatore del punto vendita Sisal Tabacchi Faggian di Via Roma, ha centrato un “5” in grado di cambiargli la vita. Anonimo per ora il vincitore ma è certo che il biglietto fortunato gli ha conferito il premio più ambito. Il massimo riconoscimento del VinciCasa (questo il gioco) è infatti un’abitazione da scegliere liberamente su tutto il territorio italiano. Chissà se il vincitore approfitterà della vincita per piazzarsi definitivamente sul territorio di Albignasego. Un centro piccolo ma dalla rispettabile cifra di 26.554 abitanti all’ultimo censimento.

La vincita è stata registrata all’estrazione del VinciCasa del 18 luglio (domenica scorsa). Si tratta di uno dei giochi più remunerativi fra quelli messi a disposizione dalla famiglia Win for Life di Sisal. Una lotteria a tutti gli effetti che, dalla sua istituzione (il 9 luglio 2014), ha già premiato 164 persone con una casa. Niente male considerando il tempo tutto sommato limitato (7 anni precisi).

LEGGI ANCHE Vincicasa: la gioia è troppo forte, l’uomo non ha retto all’emozione

VinciCasa, come funziona il gioco e cosa si vince

Ma come funziona il gioco di VinciCasa? La formula è piuttosto semplice, anche se quasi un unicum nell’ambito delle lotterie. In palio, infatti, oltre al denaro viene messa la possibilità di vincere qualcosa di concreto come, appunto, una casa. Con un “5” (in questo caso la combinazione vincente è stata 9, 12, 20, 22, 27), sulla base di 40 numeri, si vince il premio supremo. Ben 500 mila euro, da impiegare anche per l’acquisto di un immobile. Centomila euro per la precisione. Direttamente in denaro, invece, vengono elargiti i restanti 200 mila euro.

LEGGI ANCHE >>> VinciCasa, la tabaccheria dei sogni regala un’altra vincita indimenticabile

Per partecipare all’estrazione (quotidiana) basterà versare i 2 euro per la giocata e collegarsi alle ore 20. Va ricordato che con VinciCasa si possono ottenere premi anche centrando un 4, un 3 o addirittura un 2. In questo caso, generalmente, la “vincita” è di 2 euro. Ovvero, la copertura del prezzo del biglietto. A ogni modo, l’importo varia da estrazione a estrazione, a seconda del montepremi vigente in quel momento, il quale corrisponde sempre al 65% del totale delle schedine giocate. Per controllare le vincite basta accedere al sito www.vincicasa.it, oppure sul portale GiochiNumerici.info. Per riscuotere, presentare la ricevuta presso gli Uffici Premi Sisal di Milano (Via A. Tocqueville 13) o di Roma (Viale Sacco e Vanzetti, 89).