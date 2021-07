La vincita è di quelle particolari, non una cifra, una somma di denaro, soldi che da un momento all’altro possono finire.

L’uomo non ha retto alla troppa emozione, quello che gli stava accadendo era qualcosa di troppo forte di troppo grande. Una casa, a 70 anni, conquistata grazie ad una lotteria. Luciano barista di Viterbo, o melgio della sua provincia, ma residente a Roma, ha visto di colpo la sua vita cambiare, ha sentito probablmente che qualcosa stava cambiando, ha avvertito l’emozione che forse nella vita capira raramente, a volte, molto spesso mai. Quell’emozione che in pochi, in effetti, hanno realmente avvertito, almeno di recente.

Vincicasa, la lotteria, che mette in palio una casa vera e propria. Ciò che si vince, infatti è una cifra pari a 160 mila euro, seguita da un altra somma pari a 240mila per l’acquisto di una o più case. Chiaramente il tutto deve essere documentato, affinchè sia dimostrabile che quei soldi sono serviti per l’acquisto della casa o delle case in questione. I numeri vincenti la combinazione che ha dato a Luciano la possibilità di acquistare una o più case nasce da un misto delle date di nascita sue e della sua compagna. Un colpo di genio, insomma.

Vincicasa: la combinazione vincente ha gettato Luciano in un vortice di emozioni

“La prima sensazione è stata un’emozione forte, non credevo ai miei occhi. La vincita è capitata in un punto della mia vita in cui posso dire che mi ha risolto la vecchiaia. Ora ho delle sicurezze che prima non avevo”. Questo il racconto di Luciano, che ha conquistato la cifra necessaria per acquistare una o più case grazie alal combinazione della data di nascita sua e della sua compagna. Questi i nuemeri estratti: 9-12-21-28-30. Il sogno di una o più case, il sogno di chiunque, insomma, realizzato a ben 70 anni, una emozione unica.

Vincicasa è un gioco un cui bisogna indivinare i numeri della combinazione vincente. Da 2 a 5 numeri, ovviamente con 5 numeri si ha diritto al premio più alto. 500mila euro complessivi. 200mila in denaro e la restante parte per l’acquisto di una o più case.

Il gioco dei sogni si potrebbe definire, una casa, una cifra in contanti, cosa desiderare di più e di meglio. Luciano ha realizzato probabilmente i suoi sogni, troppo intensi, troppo emozionanti e carichi di felicità.