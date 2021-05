Una pura fatalità, un innocente momento causato della necessità di mettere ordine in casa. La scoperta davvero incredibile.

Una vicenda che ha dell’incredibile, una storia che arriva dalla Florida, protagonista i 38enne James Kinder. L’uomo occupato nelle pulizie di casa, momenti tra i più noiosi ed allo stesso tempo necessari in assoluto, si imbatte in un vecchio Gratta e vinci, ritrovato tra le cose dimenticate. Il biglietto è ancora nuovo, vergine, mai grattato, insomma. Comincia cosi una casuale ed incredibile avventura per l’uomo. Pochi secondi e la sua vita cambierà del tutto.

Il biglietto in questione è quello relativo al concorso Fastest Road, il premio, incredibile, insperato, venuto fuori letteralmente per caso è di ben 1 milione di dollari. Tasse escluse, la cifra dovrebbe arrivare a circa 790mila dollari, ma poco importa, il nostro amico James, dalla Florida ha visto cambiare la sua vita, ha visto di colpo tutto rovesciarsi grazie ad un biglietto vincente trovato per caso tra le cose dimenticate, chissà da quanto tempo ormai.

LEGGI ANCHE >>> Gratta e vinci clamoroso: 100mila euro con 10 euro, non credeva ai suoi occhi

Un milione al Gratta e vinci: 1milione di dollari trovati letteralmente per caso

Le pulizie di casa possono nascondere delle vere e proprio cacce al tesoro. Si va alla ricerca di un vecchio libro, o di quel regalo tanto apprezzato di cui però si sono perse le tracce. Nel caso del nostro amico americano, James Kinder, le cose sono andate diversamente, un biglietto immacolato del Gratta e e vinci, e e l’incredibile cifra di 1 milione di euro vinta cosi all’improvviso. Una giornata davvero fortunata per James che mai si sarebbe immaginato milionario.

“Mi sono imbattuto nel biglietto non grattato mentre pulivo la casa; quando l’ho grattato, mi sono reso conto che in realtà era un vincitore di 1 milione di dollari! Avrei voluto trovarlo prima”, ha dichiarato il vincitore del milione di dollari messo in palio dal concorso in questione.

LEGGI ANCHE >>> Gratta e vinci,urlo di gioia:ho vinto 500 mila euro poi impallidisce

Una giornata certo indimenticabile per James, che mai più scorderà quelle pulizie tante volte rimandate probabilmente, e quel biglietto ritrovato che gli ha donato tanta serenità e felicità.