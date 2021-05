Una vincita straordinaria. Il Gratta e vinci regala una incredibile somma al fortunato vincitore. Le reazioni in paese.

Una vincita eccezionale che ha lasciato senza parola perfino i titolari della tabaccheria fortunata che ha fatto in modo che quel fortunato Gratta e vinci finisse nelle mani della persona giusta. Un biglietto del concorso “Miliardario Mega” del valore di 10 euro che ha restituito sotto forma di premio l’incredibile cifra di 500mila euro. La vincitrice è una donna, conosciuta da tutti in paese, siamo a Buonconvento, in provincia di Siena.

Emozionatissimo Aniello Zeffiro, proprietario della tabaccheria “Il Borgo” in pieno centro a Buonconvento. La notizia lo ha letteralmente travolto. Lui che aveva acquistato quest’attività da poco e grazie al suo carattere ed ai suoi modi di fare l’ha fatta diventare uno dei punti di riferimento del paese, dove ci si incontra a fare due chiacchiere con molto piacere. La donna, vincitrice dei 500mila euro, alla notizia è quasi svenuta per l’emozione.

A Buonconvento è festa grande: “Ho vinto 500 euro”

“Ho vinto 500 euro – questo il grido di vittoria della donna che ha strappato l’incredibile premio, racconta il titolare della tabaccheria – io avevo già visto che la cifra vinta, in realtà, era 500mila euro. A quel punto – continua – ho spiegato alla signora che in realtà aveva vinto 500mila euro e non 500, lei ha iniziato a tremare per l’emozione, è stato un momento davvero unico.” Un momento eccezionale nella vita di queste due persone, accomunate dallo stessa vincita ma con diversi ruoli.

La donna, fortunata vincitrice, ha anche accettato di farsi immortalare con il biglietto vincente insieme al titolare dell’attività. Un momento molto particolare della sua vita, segnata dalla malattia di suo marito, che ha visto la luce di una enorme vincita in denaro.

Una vincita che illumina in parte un momento buio della vita di questa donna, che tutti conoscono e per la quale tutti gioiscono. I concorsi a premio, spesso, pare sappiamo davvero chi sfiorare con la loro incredibili vincite.