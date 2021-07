Colpo da urlo al Superenalotto, con un fortunato giocatore che è riuscito a portarsi a casa una cifra da capogiro. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa è successo.

Alle prese con i vari impegni della vita quotidiana, prima o poi può capitare a tutti di sognare una vita diversa, magari grazie ad una vincita da urlo al Superenalotto, che potrebbe offrire la possibilità di vivere una vita all’insegna della tranquillità, almeno per quel che concerne l’aspetto economico. Non è un caso, quindi, che a ogni estrazione siano davvero in tanti a tentare la fortuna, attraverso uno dei tanti giochi disponibili.

Tante, in tal senso, le strategie utilizzate. Basti pensare a coloro che puntano sui numeri ritardatari, oppure a chi cerca di interpretare i sogni, con il solo scopo di centrare dei semplici numeri. Lo sa bene un fortunato giocatore che proprio grazie al Superenalotto è riuscito a portarsi a casa una vincita da capogiro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa è successo.

Superenalotto, estate da sogno: commerciante vince 100 mila euro

Come riportato da AgiMeg, è stata riscossa la vincita da 100 mila euro realizzata lo scorso 26 giugno a Venezia grazie all’iniziativa speciale “Estate 100×100”. A portarsi a casa questa cifra da capogiro è stato un commerciante della provincia di Padova che si era recato al mare per trascorrere dei momenti di relax.

“Sono andato al mare a distrarmi un po’. Lavoro nel settore dell’abbigliamento e, come tanti altri settori, anche questo è stato duramente colpito dalla pandemia. Nel tempo libero da un lato è più facile fantasticare sui propri sogni ma dall’altro ci si può concentrare meglio sulla dura realtà per cercare soluzioni concrete. Per questa ragione ho giocato, per tentare la fortuna”, ha affermato l’uomo.

E in effetti la dea bendata ha deciso di bussare alla sua porta, con il fortunato giocatore che è riuscito a vincere ben 100 mila euro al Superenalotto. Una cifra indubbiamente da capogiro, che gli permetterà di vivere una vita più tranquilla dal punto di vista economico, soprattutto in un periodo storico complicato come quello attuale a causa del Covid.

Una vincita da urlo, con l’uomo che ha deciso di utilizzare i soldi “per continuare a lavorare e farò un po’ di beneficenza a una famiglia invalida che mi sta tanto a cuore. Oggi che, grazie alla vincita di 100 mila euro con SuperEnalotto, potrò riprendere con serenità la mia quotidianità, non posso certo dimenticare le persone meno fortunate di me che ogni giorno vivono tante difficoltà, prime fra tutte le barriere architettoniche che certamente rappresentano un grande ostacolo per loro“.