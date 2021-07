Presto vi sarà il passaggio al nuovo digitale terrestre e molti dovranno comprare un nuovo televisore. Attenti però alla beffa. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Ormai da più di un anno il Covid è entrato nelle nostre esistenze, portando con sé delle ripercussioni negative sia per quanto concerne l’aspetto economico che delle relazioni interpersonali. A partire dal distanziamento sociale, fino ad arrivare all’utilizzo della mascherina, infatti, sono vari gli accorgimenti a cui ci viene chiesto di prestare attenzione. Un periodo storico complicato, che vede registrare un utilizzo sempre più massiccio dei vari strumenti tecnologici, tra cui la televisione. Presente in quasi tutte le abitazioni, questo apparecchio offre la possibilità di accedere in modo facile e veloce a informazioni di vario tipo.

A partire dalle notizie del momento, passando per i programmi di intrattenimento, fino ad arrivare agli eventi sportivi, d’altronde, vi è davvero l’imbarazzo della scelta. Proprio a proposito di tv, ricordiamo, è iniziato il graduale passaggio al nuovo digitale terrestre. Una rivoluzione in seguito alla quale molti rischiano di dover dire addio al proprio caro televisore. A tal fine è bene sapere che il governo mette a disposizione un bonus, grazie al quale poter risparmiare un bel po’ di soldi. Attenti però alla beffa. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Bonus TV, occhio alla beffa: non è disponibile in tutti i punti vendita

A breve inizierà il passaggio dal DVBT2 al DVTD4 e per questo motivo molti dovranno sostituire il vecchio televisore, oppure munirlo di un apposito e nuovo decoder esterno. Proprio per venire incontro a coloro che si ritrovano in questa situazione, il governo ha deciso di introdurre un bonus TV dal valore di 50 euro, che può essere usufruito solo dalle famiglie con Isee inferiore a 20 mila euro.

A tale incentivo se ne aggiunge un altro, il cosiddetto bonus rottamazione Tv, che si presenta come uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 100 euro. Per poter beneficiare di questo bonus, infatti, bisogna rottamare un televisore che è stato acquistato prima del 22 dicembre 2018. La rottamazione può essere effettuata nel momento stesso in cui si acquista il nuovo apparecchio, semplicemente consegnandolo al rivenditore.

In alternativa si può consegnare il vecchio televisore in un’isola ecologica autorizzata. Qui viene rilasciato un modulo che attesta l’avvenuta consegna del dispositivo e la documentazione necessaria per ottenere uno sconto sul prezzo di acquisto. A differenza di quanto si possa pensare, però, il bonus tv non è usufruibile dappertutto. L’adesione dei rivenditori, infatti, è su base volontaria. Per poter beneficiare di questo incentivo, pertanto, bisogna recarsi in un punto vendita che abbia deciso di aderire all’iniziativa.