Con un’esperienza di oltre 320 anni, Aviva è tra i maggiori Gruppi a livello internazionale. Oggi può contare su più di 33 milioni di clienti, grazie a coerenza, professionalità e qualità delle offerte. Come funziona Aviva assicurazione auto?

Nell’amplissimo scenario delle offerte di assicurazioni auto, un posto di non secondaria importanza è quello occupato da Aviva assicurazione auto, ossia un’offerta sicuramente vantaggiosa sotto differenti punti di vista.

Di seguito analizzeremo proprio questa tipologia di polizza, proposta da un Gruppo assicurativo leader a livello mondiale, che può contare su una presenza assai ramificata in Italia e su uffici localizzati in tutto il globo. Vedremo infine anche alcuni commenti e pareri dei clienti automobilisti che hanno provato l’assicurazione auto Aviva, per renderci conto plasticamente di quelli che sono i punti a favore e gli (eventuali) punti a sfavore segnalati dall’utenza. Facciamo chiarezza.

Assicurazione auto Aviva: una società solida e sicura

Aviva Insurance è una compagni assicurativa leader in Gran Bretagna e tra le principali Compagnie del panorama europeo. Con oltre 33 milioni di clienti e ben tre secoli di storia si classifica come brand internazionale di tutto rispetto, in grado di garantire efficienza nei rami vita e danni.

Aviva Italian Holding S.p.A. arriva in Italia nel lontano 1921 con i brand Commercial Union e Northern. Specializzata in soluzioni per persona; famiglia ed impresa, Aviva sfrutta una presenza capillare sul territorio che può contare su una rete di oltre 500 agenzie; agenti plurimandatari ed accordi di partnership con gruppi bancari di assoluto prestigio come Fineco e Unicredit. L’assicurazione auto Aviva è prodotto di punta della società Aviva Italia S.p.A. La compagnia assicurativa presenta un’offerta variegata di polizze assicurative, mirate a numerosi tipi di auto e pensate per soddisfare tante differenti esigenze.

Assicurazione auto Aviva: le caratteristiche generali dell’offerta e i vantaggi

Scegliere la polizza RC Auto tra quelle contenute nel vastissimo catalogo delle offerte delle assicurazioni – come noto – è un obbligo per tutti gli automobilisti che hanno un mezzo. Inoltre, insieme alla Responsabilità Civile Autoveicoli, che protegge in ipotesi di incidente coprendo i danni materiali o fisici che il mezzo ha prodotto a terzi, ci sono molte altre garanzie che sono normalmente unite: furto; incendio; danni causati da eventi atmosferici; atti vandalici; cristalli, e molte altre. Lo abbiamo visto già con riferimento a varie altre assicurazioni auto che abbiamo analizzato.

L’assicurazione auto Aviva denominata ‘Easy Drive Autovetture‘ è interessante perchè rappresenta una soluzione completa. Infatti, oltre al mezzo, si può proteggere il guidatore e avere assistenza stradale e legale: una soluzione economicamente conveniente e che dà sicurezza. Non solo: il cliente può scegliere le garanzie più idonee alla propria situazione e comporre la polizza con una tariffa personalizzata ad hoc. Caratteristiche generali della polizza Easy Drive Autovetture:

Compagnia assicurativa: Aviva Italia S.p.A.;

Tipologia: polizza auto;

Possibilità di sospensione;

Facoltà di rateizzazione;

Possibilità di agevolazioni per auto d’epoca;

Satellitare con l’opzione Black Box;

A consumo con l’opzione “Aviva Flex Drive”.

Come richiedere l’assicurazione auto Aviva

L’assicurazione auto Aviva può essere agevolmente richiesta in agenzia, secondo le classiche modalità. Tra i vantaggi principali del prodotto Easy Drive Autovetture abbiamo i seguenti:

Possibilità di personalizzare la polizza con varie coperture assicurative;

Tariffe modulabili;

Assistenza in Italia e Europa;

In caso di auto nuova, per tutto il primo anno di immatricolazione, in ipotesi di incidente, Aviva rimborsa il valore del mezzo a motore a nuovo (la garanzia è valida in circostanze di furto; incendio; atto vandalico; evento sociopolitico; evento naturale, catastrofale e Kasko)

Assicurazioni auto Aviva: 3 offerte per i clienti

Le assicurazioni ci hanno abituato ad offerte modulabili e personalizzabili, per venire incontro a tutte le esigenze della clientela. E Aviva non fa eccezione. Infatti, l’interessato può sottoscrivere l’assicurazione auto Aviva con tre diverse formule di guida:

Libera;

Esperta;

Esclusiva.

Vediamole in estrema sintesi. Con la guida libera, abbiamo innanzi la formula più elastica, infatti la copertura assicurativa è valida sempre, a patto che alla guida ci sia una persona in possesso di una patente in corso di validità. Invece, la guida cd. esperta limita la validità della tutela assicurativa alle ipotesi nelle quali alla guida vi sia una persona che ha più di 25 anni. L’aspetto interessante di questa formula è che scegliendola, il cliente può sfruttare uno sconto sul premio. Ricordiamo per completezza, che il cd. premio assicurativo è la somma dovuta dal soggetto che si assicura al contraente assicuratore nell’ambito di un contratto di assicurazione.

Ancora, se volgiamo l’attenzione all’opzione guida esclusiva, abbiamo una polizza operativa soltanto quando il mezzo è guidato dalla persona intestataria della polizza assicurativa. Ovviamente, anche in queste circostanze, scatta un taglio sul premio. E’ chiaro che sarà il cliente ad avere libera scelta: valuterà la copertura più adatta tenendo conto dello stato dell’automobile; delle proprie abitudini di guida e di altre variabili.

Assicurazioni auto Aviva: le garanzie sono personalizzabili

Come accennato, la polizza assicurativa auto Aviva è ampiamente personalizzabile, per venire incontro ad ogni esigenza. Varie le coperture disponibili, che possono essere integrate o meno.

Garanzia Kasko : si tratta della più nota tra le garanzie auto accessorie, detta copertura indennizza l’assicurato – indipendentemente dalla responsabilità del conducente – per tutti i danni materiali e diretti patiti dal mezzo – compresi i pezzi di ricambio; gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie se questi ultimi sono in polizza – nell’ambito della circolazione. Disponibile in 3 versioni: Totale, Collisione e Urto con animali;

: si tratta della più nota tra le garanzie auto accessorie, detta copertura indennizza l’assicurato – indipendentemente dalla responsabilità del conducente – per tutti i danni materiali e diretti patiti dal mezzo – compresi i pezzi di ricambio; gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie se questi ultimi sono in polizza – nell’ambito della circolazione. Disponibile in 3 versioni: Totale, Collisione e Urto con animali; Infortuni del conducente : questa particolare tutela garantisce il pagamento del capitale in ipotesi di morte o invalidità permanente a causa di infortuni subiti dal conducente in conseguenza della circolazione del mezzo assicurato;

: questa particolare tutela garantisce il pagamento del capitale in ipotesi di morte o invalidità permanente a causa di infortuni subiti dal conducente in conseguenza della circolazione del mezzo assicurato; Tutela legale: questa copertura serve ad assicurare l’assistenza di avvocati per difendere le proprie posizioni in situazioni che attengono alla proprietà del veicolo o all’uso, ad es. in caso di procedimenti penali;

questa copertura serve ad assicurare l’assistenza di avvocati per difendere le proprie posizioni in situazioni che attengono alla proprietà del veicolo o all’uso, ad es. in caso di procedimenti penali; Cristalli : si tratta di una tutela operativa per la sostituzione o riparazione di parabrezza o lunotto; tettuccio; finestrini o deflettori. Questa garanzia copre per la loro sostituzione o riparazione. Ciò in ipotesi di danneggiamento di terzi o in caso di incidente;

: si tratta di una tutela operativa per la sostituzione o riparazione di parabrezza o lunotto; tettuccio; finestrini o deflettori. Questa garanzia copre per la loro sostituzione o riparazione. Ciò in ipotesi di danneggiamento di terzi o in caso di incidente; Incendio e furto : si tratta di una garanzia che tutela l’assicurato per i danni materiali e diretti patiti dal mezzo – compresi i pezzi di ricambio; gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie se questi ultimi sono indicati nel contratto assicurativo – a causa di incendio e furto, sulla scorta del valore assicurato;

: si tratta di una garanzia che tutela l’assicurato per i danni materiali e diretti patiti dal mezzo – compresi i pezzi di ricambio; gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie se questi ultimi sono indicati nel contratto assicurativo – a causa di incendio e furto, sulla scorta del valore assicurato; Assistenza stradale: 365 giorni all’anno e ad ogni ora. Sottoscrivendo questa garanzia in ipotesi di necessità di traino; cambio pneumatici; montaggio catene; necessità di auto sostitutiva, sarà garantita la pronta assistenza in Italia e in Europa;

365 giorni all’anno e ad ogni ora. Sottoscrivendo questa garanzia in ipotesi di necessità di traino; cambio pneumatici; montaggio catene; necessità di auto sostitutiva, sarà garantita la pronta assistenza in Italia e in Europa; Eventi naturali e catastrofali : detta tutela indennizza l’assicurato a seguito dei danni materiali e diretti patiti dal mezzo – compresi i pezzi di ricambio; gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie se questi ultimi sono indicati in polizza – a seguito di eventi naturali e catastrofali (ad es. terremoto);

: detta tutela indennizza l’assicurato a seguito dei danni materiali e diretti patiti dal mezzo – compresi i pezzi di ricambio; gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie se questi ultimi sono indicati in polizza – a seguito di eventi naturali e catastrofali (ad es. terremoto); Atti vandalici ed eventi sociopolitici: detta garanzia indennizza il cliente che sceglie assicurazione auto Aviva per i danni materiali e diretti patiti dal mezzo – compresi i pezzi di ricambio; gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie se questi ultimi sono indicati in polizza – a causa di atti vandalici ed eventi sociopolitici, sulla scorta del valore assicurato;

detta garanzia indennizza il cliente che sceglie assicurazione auto Aviva per i danni materiali e diretti patiti dal mezzo – compresi i pezzi di ricambio; gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie se questi ultimi sono indicati in polizza – a causa di atti vandalici ed eventi sociopolitici, sulla scorta del valore assicurato; Imprevisti: la garanzia in questione è molto utile perchè supporta il cliente in una serie di circostanze di lieve problematicità, ma comunque sgradite. Ci riferiamo ad es. allo smarrimento della patente o delle chiavi dell’auto.

Se il cliente che sceglie Aviva assicurazione auto possiede un’auto nuova, sicuramente farà bene a sottoscrivere una polizza furto; incendio; per atti vandalici; eventi sociopolitici; per eventi naturali e catastrofi o anche una polizza kasko. Infatti, in ipotesi di incidente entro un anno dalla data di immatricolazione del mezzo, la compagnia rimborsa l’intero valore dell’auto assicurata.

Aviva assicurazione auto: Easy Drive Veicoli Storici

L’offerta di Aviva assicurazione auto è interessante e ampia, anche sotto un altro punto di vista. Infatti, la compagnia mette a disposizione del cliente anche la polizza Aviva Easy Drive Veicoli Storici, mirata a tutelare veicoli storici o d’epoca, a patto che questi siano immatricolati da almeno 25 anni; e siano iscritti a uno dei registri dei Veicoli Storici o presso il Centro Storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.

La franchigia fissa in caso di sinistro (50 euro) permette di tutelare il prestigio del mezzo anche in ipotesi di danni minimi. Non solo: la personalizzazione della polizza consente di includere solo le garanzie che sono necessarie davvero al cliente. Inoltre, anche in questo caso, l’assistenza è garantita in tutta la penisola e in Europa. Anche per i veicoli storici, è prevista la possibilità di personalizzare la polizza assicurativa con varie coperture accessorie (quelle viste in sintesi poco sopra).

Aviva assicurazione auto Safe Drive – Black Box

Inoltre, per avere un’assistenza in tempo reale, a seguito di imprevisti che possono succedere in strada, la tecnologia di Aviva Safe Drive apre alla possibilità di una copertura assicurativa molto avanzata. Infatti, in virtù dei dispositivi black box da applicare alla propria macchina, la polizza diventa un supporto prezioso nei viaggi.

Pensiamo alle ipotesi di furto o di incidente, ad esempio. Grazie alla tecnologia satellitare, i soccorsi sono allertati automaticamente se si verifica un sinistro; e in ipotesi di furto, grazie alla scatola nera, è possibile localizzare la propria auto immediatamente. Anche qui, l’assistenza è garantita sia in Italia sia in Europa, mentre le tutele accessorie sono disponibili e sono quelle viste sopra.

Aviva assicurazione auto: come avviene il pagamento?

Il contratto assicurativo proposto da Aviva ha una durata annuale, tranne i casi di contratti con durata minore. La polizza assicurativa può essere versata all’intermediario presso cui è stata firmata la polizza, scegliendo uno tra vari metodi di pagamento, come di seguito delineato:

Contanti (entro il limite massimo di legge);

Bonifico bancario;

Carta di credito;

Carta di debito;

Assegno bancario/circolare/postale con clausola di “non trasferibilità”;

Rateizzazione polizza in due rate.

Aviva assicurazione auto garantisce ai clienti la facoltà di sospendere la polizza fino a un massimo di 18 mesi. Nell’ipotesi nella quale si decidesse di ottenere una sospensione del contratto, questa avrà effetto dalla mezzanotte del giorno indicato.

Attenzione anche al seguente aspetto di ordine pratico: infatti, gli incidenti debbono essere denunciati entro cinque giorni direttamente all’intermediario della compagnia assicurativa, o contattando Aviva Assicurazioni optando per la modalità preferita tra numero verde; raccomandata A/R o e-mail. A seguito della valutazione del danno e del ricevimento dei documenti desiderati, la compagnia avvia il pagamento dell’indennizzo (versamento entro 15 giorni).

Le opinioni dei clienti su Aviva assicurazione auto: i pro e contro

A questo punto, come di consueto, daremo un’occhiata ai commenti ed opinioni espresse da chi ha scelto Aviva assicurazione auto per tutelarsi quando è alla guida dell’automobile. Vedremo dunque in sintesi punti di forza ed (eventuali) punti deboli, così come individuati dai clienti. Ciò al fine di contribuire ad orientare gli automobilisti verso la miglior scelta per le proprie esigenze.

I commenti positivi su Aviva assicurazione auto

Il successo della compagnia assicurativa Aviva si spiega con numeri di tutto rispetto, che abbiamo citato all’inizio. E dunque i clienti che hanno manifestato apprezzamento per la scelta fatta non mancano. Tra gli aspetti positivi di Aviva assicurazione auto, gli utenti hanno individuato il premio pagabile in relazione ai chilometri percorsi. Pareri nel complesso buoni anche per quanto riguarda i prezzi, ritenuti assolutamente competitivi. Anche l’ampiezza delle garanzie accessorie ha avuto una valutazione generalmente positiva, in quanto si tratta di tutele molto utili e che consentono di personalizzare il proprio pacchetto in base alle proprie esigenze. Le formule di polizza relative alle auto d’epoca come anche la proposta inclusiva della Black Box sono state ritenute interessanti e al passo con gli standard attuali in fatto di offerte assicurazione auto.

Diversi utenti hanno rilevato che il personale della compagnia generalmente è cortese, disponibile ed in grado di risolvere problemi e chiarire dubbi prospettati dai clienti, anche con riferimento all’articolazione dell’offerta Aviva assicurazione auto. Pareri tutto sommato positivi anche per quanto riguarda l’app dedicata e l’organizzazione dei contenuti del sito web ufficiale: il servizio della compagnia spiccherebbe per chiarezza espositiva e fluidità di navigazione.

I commenti negativi su Aviva assicurazione auto

Tuttavia, nell’ambito dell’offerta di Aviva assicurazione auto, qualche parere negativo si può trovare, a conferma che convincere tutti è praticamente impossibile. Infatti, a fronte di vari parere positivi per le caratteristiche del prodotto vi sono anche varie recensioni negative che attengono soprattutto ai tempi di gestione delle pratiche burocratiche e all’assistenza ricevuta dal servizio clienti.

Qualcuno ha altresì segnalato che non sempre la valutazione del danno avverrebbe in modo congruo da parte della compagnia, che – secondo alcuni – talvolta temporeggerebbe per liquidare. Secondo altri l’app dedicata e il sito web non sarebbero così efficaci a chiarire dubbi e a fornire assistenza al cliente. Ma molte di queste critiche – in verità – sono state riscontrate anche altrove, per tante altre compagnie assicurative, a riprova del fatto che non esiste una compagnia assicurativa in grado di ottenere una valutazione positiva da parte del 100% della clientela.