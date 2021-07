Importanti cambiamenti in vista per il canone Rai pronto a dare il suo addio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Da ormai più di un anno ci ritroviamo a dover fare i conti con il Covid, che ha portato con sé delle ripercussioni negative sulle vite di tutte noi sia per quanto concerne l’aspetto sociale che economico. Al fine di limitarne la diffusione, infatti, il governo ha deciso di adottare una serie di misure restrittive, che hanno portato alla chiusura di molte attività. Proprio quest’ultima situazione costringe molte persone a dover fare i conti con una grave crisi finanziaria, che comporta delle grandi difficoltà nel riuscire ad affrontare le varie spese.

Tante le famiglie che si ritrovano a dover fare i conti con delle minor entrate, con il governo che ha cercato di aiutare le categorie maggiormente colpite dalla situazione attraverso aiuti mirati. Ne sono una chiara dimostrazione i bonus previsti nel Decreto Sostegni Bis. Ma non solo, a breve si potrebbe assistere a degli importanti cambiamenti per quanto riguarda il canone Rai, pronto a dare il suo addio. Ma cosa sta succedendo? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

LEGGI ANCHE >>> Pensioni a rischio, i soldi stanno per finire: l’ultimo terribile incubo

Canone Rai, si va verso l’addio all’addebito in bolletta: cosa c’è da sapere

Importanti cambiamenti in vista per quanto riguarda il canone Rai. A breve, infatti, si potrebbe assistere all’addio all’addebito in bolletta. Questo dopo che è stato promesso all’Europa di rimuovere “il requisito per i fornitori di riscuotere oneri non collegati al settore energetico“.

In pratica vuol dire che nell’ambito della liberalizzazione del mercato elettrico, il Canone obbligatorio per la tv di Stato non dovrà più essere pagato alle aziende. Il governo ha evidenziato la questione nel Pnrr e potrebbe essere affrontata nel prossimo disegno di legge sulla concorrenza sui cui l’esecutivo sta lavorando. In particolare la nuova norma potrebbe portare alla cancellazione dalla bolletta elettrica del pagamento del Canone Rai.

LEGGI ANCHE >>> Partite IVA, estate senza tasse, ma non è tutto oro quel che luccica

Una modifica che molto probabilmente non verrà attuata nell’immediato. Questo perché il governo dovrà prima valutare come tornare a riscuotere l’imposta in questione. Al momento, d’altronde, si tratta solo di indiscrezioni. Non resta quindi che attendere e vedere quali saranno le prossime decisioni del governo in merito.