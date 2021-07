Vince 1 milione, ma ancora non ha ritirato il premio. Caccia al fortunato vincitore, che ha ancora pochi giorni a disposizione per riscuotere la vincita.

A partire dagli impegni famigliari, passando per quelli lavorativi, fino ad arrivare alle varie necessità quotidiane, sono davvero tante le cose a cui bisogna prestare continuamente attenzione. Non stupisce, pertanto, che siano in molti a sognare una vita diversa, magari all’insegna di una maggiore stabilità economica. Da qui la decisione di molti di tentare puntualmente la fortuna, magari giocando alla Lotteria, con la sola speranza di essere baciati dalla dea bendata.

Tante sono le strategie utilizzate, come ad esempio coloro che cercano di interpretare i sogni, con la speranza di riuscire a centrare dei semplici numeri, in grado di cambiare per sempre la propria vita. Lo sa bene un fortunato giocatore che ha vinto ben 1 milione, ma che ancora non ha provveduto a ritirare il premio. Una notizia che ha destato inevitabilmente interesse, soprattutto considerando che ha ancora solo poco tempo a disposizione.

Vince il jackpot milionario ma non lo ritira: corsa contro il tempo

Si cerca il fortunato vincitore di Euromillions che deve ancora riscuotere un premio in denaro da un milione di sterline. Il biglietto vincente è stato acquistato nel quartiere londinese di Lewisham nel mese di gennaio con il codice VSHS38986. Nonostante i numerosi appelli, però, il fortunato giocatore non ha ancora reclamato la vincita. Una situazione che ha destato inevitabilmente interesse, soprattutto considerando che ha ancora poco tempo a disposizione.

L’ultimo giorno disponibile, infatti, è mercoledì 28 luglio. Trascorso questo giorno potrà dire definitivamente addio al sogno di poter cambiare la vita, nonostante la dea bendata abbia deciso di bussare alla sua porta. Alla lotteria Euromillions, ricordiamo, possono prendere parte, dal 2004, tutti i cittadini di Spagna, Francia, Regno Unito, Svizzera, Irlanda, Portogallo, Austria, Belgio e Lussemburgo.

Del vincitore, almeno per il momento, non vi è ancora nessuna traccia e si inizia a pensare che molto probabilmente non si sia reso conto della sua vincita. Non resta quindi che attendere e capire se il fortunato vincitore andrà o meno a ritirare il premio. Come ricordato dall’ente che regola le lotterie britanniche: “Il tempo sta scadendo ma siamo comunque fiduciosi che il legittimo proprietario del biglietto vincente possa presentarsi proprio all’ultimo minuto”.