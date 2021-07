Il patron di Amazon approda a Cala dei Sardi per assistere al Water World Music Festival. Bezos arriva con lo yacht più costoso al mondo.

Waterworld è il titolo di un film degli anni Novanta, uno dei post-apocalittici tanto in voga in quel periodo ma tutt’altro che lodato dalla critica, nonostante un protagonista d’eccezione come Kevin Costner. A sentire questo nome, quindi, gli appassionati di cinema tireranno immediatamente fuori quello che, al botteghino, fu comunque un buon successo. Tuttavia, Water World (staccato) è anche il nome di un evento musicale che, ogni estate, anima le serate della Sardegna. Il 25 luglio, nella Cala dei Sardi (Olbia), circa 2 mila persone e 200 imbarcazioni hanno presenziato al festival, per godersi cinque ore di musica suonata su un palco galleggiante.

Proprio come in Waterworld, è l’acqua a farla da padrone. Come scenografia perlomeno. Oltre al palco, infatti, sul mare spuntano una serie di imbarcazioni di lusso, di certo non rare da ammirare in Costa Smeralda. Fra queste, ne è spuntata una che al solo vederla avrà probabilmente fatto perdere il sonno e sgranare gli occhi. Fra gli spettatori, infatti, è spuntato nientemeno che Jeff Bezos. Il patron di Amazon non ha voluto perdersi lo spettacolo del Water World e si sarebbe presentato a bordo di un gioiello.

Sardegna, lo yacht di Bezos illumina la Costa Smeralda

Trattandosi dell’uomo attualmente più ricco del mondo, è chiaro che lo yacht non poteva essere da meno. Secondo Libero, infatti, Bezos si sarebbe presentato a bordo del suo Flying Fox, una bestia da 136 metri, extra lusso e di ultima generazione in fatto di tecnologia. Un vero capolavoro di ingegneria che, a quanto pare, sarebbe lo yacht più costoso al mondo. Valore: mezzo miliardo di dollari. Un gioiello giovane (è stato costruito nel 2019) e firmato da alcuni dei migliori ingegneri navali. La costruzione è avvenuta nei cantieri tedeschi Lürssen, a Brema. Sulla poppa, la bandiera delle Isole Cayman.

Con questa meraviglia Jeff Bezos si sarebbe presentato al Water World Music Festiva di Cala dei Sardi. Ad assistere, naturalmente, al concerto galleggiante che ha visto fra i protagonisti il rapper Salmo e il disc-jockey francese Bob Sinclar. L’élite della Costa Smeralda si è ritrovata di fronte a un mastodonte di quelli che, probabilmente, si vedono una sola volta nella vita. Anche per chi è abituato a vedere gioiellini di questo tipo.