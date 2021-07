Nessuno sta dietro a Iliad. Le due offerte dell’estate hanno scavato un solco con i rivali. E rendono gli operatori Mvno parte integrante del futuro.

Un paio di offerte estive, giusto per ricordare al mercato della telefonia mobile che il vento sta cambiando. Iliad, il gestore top nell’ambito Mvno, ha piazzato un doppio colpo che sembra aver costretto le altre compagnie a rispondere per le rime piuttosto che fare semplice concorrenza. Questo perché le reti virtuali stanno ottenendo sempre più consensi, viaggiano a velocità estremamente competitive e si fregiano di una buona offerta anche in termini economici. Fattori che hanno consentito a Iliad di superare anche lo scoglio della promozione fissa, non modificabile una volta entrati in “famiglia”.

I piani tariffari dell’estate 2021 hanno fatto capire due cose al mercato dei gestori telefonici: la competitività crescente degli Mvno, Iliad in testa, e la necessità di adeguarsi a tempi in cui, più che le chiamate, è la rete internet a farla da padrone. In sostanza, i telefoni non servono più a chiamarsi, quanto a restare connessi. Iliad, che vive sulla rete, lo ha capito fin da subito. Anzi, in realtà è nata per questo e le offerte estive lo confermano.

LEGGI ANCHE >>> Iliad comanda il mercato delle tariffe: ai clienti però manca qualcosa

Iliad, le due offerte che guadagnano clienti: ecco cosa prevedono

Generalmente, durante i mesi estivi la concorrenza si alza. Ma le compagnie telefoniche storiche, come WindTre, Vodafone e Tim, sembrano tutte intenzionate a pareggiare quella che, a tutti gli effetti, sembra la regina del mercato: l’offerta Giga 120 firmata Iliad, che mette sul piatto un carico mai visto di giga internet e utilizzabili in 5G. Il traffico dati, quindi, sarebbe di fatto illimitato e sfrutterebbe al massimo una tecnologia controversa ma comunque di ultimissima generazione. Un’altra offerta estremamente appetitosa, mette a disposizione dei clienti ben 80 giga di navigazione, sempre in 5G.

LEGGI ANCHE >>> Cambiare tariffa con Iliad? C’è solo un modo e i clienti protestano

Detto dell’offerta, sono anche i prezzi a ingolosire. Per la prima, che garantirebbe internet per un mese intero senza problemi, si pagherebbero 9,99 euro al mese. Per la seconda (quella da 80 gia) 7,99. Come, le chiamate? Naturalmente: illimitate, così come gli sms. Entrambi verso tutti. Ma questa non è una novità: ormai fanno tutti così. Il vero mercato si gioca su internet.