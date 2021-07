Attendeva una nuova chiamata dall’app di Uber Eats ma un Gratta e vinci le regala 250 mila dollari. E la vita cambia.

Una giornata di lavoro come tante, in attesa del prossimo cliente. Un’autista della società Uber, operativa nella città di Odenton, nel Maryland, non immaginava lontanamente che quell’attesa si sarebbe trasformata nel momento più entusiasmante della sua vita. O almeno in uno di quelli più importanti. Per ingannare il tempo, la donna ha deciso di acquistare un biglietto del Gratta e vinci, tanto per tentare un colpo di fortuna e ingannare produttivamente il tempo. Chissà con quale sentimento di fiducia ha acquistato quel biglietto…

Finito di grattare, la sorpresa clamorosa. Da quel biglietto è venuta fuori una vincita di un importo spropositato: ben 250 mila dollari. La storia è stata raccontata addirittura dalla Cnn, che ha raccontato come la vincitrice (autista di Uber Eats rimasta anonima e soprannominata per questo “Grateful Mom”) fosse seduta in macchina al momento della scoperta. E il sobbalzo è stato di quelli incredibili: “Non voglio fare Uber Eats in questo momento!”, avrebbe detto.

Stava lavorando, le cambia la vita: ecco cosa farà ora l’autista Uber

La Maryland Lottery ha fatto sapere che l’app di Uber Eats l’ha avvisata poco dopo del suo prossimo lavoro. Troppa euforia per lavorare però. Duecentocinquantamila dollari certamente le cambieranno la vita. E tra l’altro si tratta di una vincita cash: quindi i soldi li incasserà subito. Il tutto con appena 10 dollari di biglietto. Il premio vinto dalla donna, 47enne, è uno dei più alti ottenibili. Ora “Grateful Mom” penserà al suo futuro. E chissà se sarà ancora all’interno di Uber.

Di sicuro nell’immediato userà una parte dei soldi per le spese ordinarie. Bollette, un sostegno finanziario ai figli e magari una casa. Perlomeno un anticipo per un immobile, ha detto ancora la Cnn. Niente male come programma. Poi si vedrà. Intanto “Grateful Mom” si gode il momento. Sicuramente di quelli da ricordare.