Una giocata fortunata al VinciCasa, per una giovane studentessa universitaria, una vincita di ben 500mila euro

Una di quelle vincite che hanno del clamoroso. Sicuramente, alla fortunata studentessa di Battipaglia, provincia di Salerno, è cambiata la vita. Come al solito, basta una giocata da pochi euro per portare a casa quella che è una fortuna, in tutti i sensi.

Prima di capire cosa è successo nel battipagliese, vediamo quanto è valso il VinciCasa per questa giocatrice.

VinciCasa, una vittoria da record

Chi ha vinto con il concorso VinciCasa, è una studentessa universitaria, che porterà a casa la bellezza di 500.000 euro. La vincita n.168 è avvenuta grazie ad un ‘5’, uscito dal biglietto comprato dalla giovane, in via Olevano, 175, dove c’è il punto vendita Sisal Tabacchi Contursi, che si è rivelato per lei, un portafortuna.

Una vittoria consistente e soprattutto pulita, a differenza di questi furbetti disposti a tutto, per i 1.500 euro del Cashback. La ragazza, ha esultato grazie alla combinazione vincente: 10, 13, 32, 33, 37. A.R., nome puntato della studentessa, ha affermato di voler restare anonima e quindi farsi conoscere dai media, proprio con il nome e cognome puntati.

La giovane ragazza, racconta la sua moderata esultanza e cosa ha fatto dopo aver vinto: “Il giorno della vincita sono andata dal tabacchino per fare una ricarica – racconta – e ho giocato a VinciCasa con soli 2€. Alla mia età è già bello sognare di avere una casa. Sognare mi proietta in un futuro che ancora non ho ma cui ambisco”, ha raccontato la studentessa che resta con la testa sulle spalle.