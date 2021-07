Andiamo ad analizzare le super offerte con sconti ed extrasconti fino al 30% su Trenitalia e Italo Treno. Ecco tutti i dettagli

Viaggiare in treno in Italia significa affidarsi o Trenitalia o a Italo Treno. Entrambe le compagnie sono in continua evoluzione e periodicamente propongono dei pacchetti di sconti e offerte decisamente allettanti.

Grazie alle ultime due in ordine di tempo si potrà beneficiare di sconti economy ed extra sconti fino al 30%. Su entrambi i treni si potrà scegliere il comfort che si desidera ed inoltre si potrà stare sereni grazie alle massime norme di sicurezza utilizzate. Nel dettaglio, ecco le offerte del momento da non farsi scappare.

LEGGI ANCHE >>> Italo Treno e Trenitalia: sconti ed offerte per il mese di giugno 2021

Trenitalia e Italo Treno: le super promozioni in programma

Iniziando da Trenitalia, chi acquisterà un biglietto in tariffa Super Economy entro le ore 15:00 di lunedì 26 luglio 2021 avrà un extra sconto del 30%. È necessario utilizzare il codice ITSUMMER2021 per viaggi dal 5 agosto al 19 settembre 2021. La promozione è valida per Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, IC Notte e Eurocity (solo su tratte nazionali).

L’acquisto può essere effettuato sul sito ufficiale o sull‘app Trenitalia o le biglietterie e i self service di stazione. Nel caso di soluzione comprensiva di andata e ritorno lo sconto si applicherà sulla prima tratta. Trenitalia ha fatto sapere il numero di posti sarà limitato e variabile in base ai giorni della settimana, dei treni e della classe scelta.

Passando ad Italo Treno, la super offerta del momento si chiama “Fatti baciare dal sole”. Si potranno ricevere sconti del 30% utilizzando il codice “SOLE”. Vale per i viaggi dal 3 agosto 2021 al 27 settembre in tariffa Smart e Prima. In tutto i posti disponibili saranno 700mila a patto però che l’acquisto venga effettuato entro le ore 15:00 del 26 luglio 2021.

LEGGI ANCHE >>> Italo Treno e Trenitalia: le offerte in programma per l’estate 2021

Dunque, chi ancora non si è organizzato per le vacanze di agosto ha un ampio ventaglio di scelta per giungere a destinazione senza dover spendere cifre esorbitanti. Il tempo a disposizione è poco però quindi bisogna affrettarsi nel prendere una decisione, che potrebbe far salire nettamente le quotazioni della propria estate.