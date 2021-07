Super promozione valida fino al 25 luglio con PosteMobile: a 4,99 euro al mese e 20 euro per la Sim, l’operatore acclude un credito omaggio.

L’estate, come noto, è tempo di offerte. E, per questo, il livello della concorrenza si alza parecchio, specie nell’ambito della telefonia mobile. In questi frangenti c’è chi rilancia, chi si migliora e anche chi prova a ripartire, adeguandosi ai tempi e studiando promozioni in grado di rivaleggiare con le esigenze mutevoli della domanda. PosteMobile, in questo senso, non resta indietro. E senza nemmeno aspettare settembre, mese tradizionale di promozioni. L’obiettivo, come al solito, è sbaragliare la concorrenza e accaparrarsi la miglior fetta del mercato.

L’operatore di Poste Italiane ha già avviato l’offerta dell’estate, valida fino al 25 luglio, proponendo a clienti e potenziali tali Creami WOW 30GB. La sfida è sempre quella della connettività e il livello dei giga per internet. Tuttavia, questa particolare offerta sarà destinata ai nuovi clienti che intenderanno attivare un numero, oppure per chi mira a effettuare la portabilità del proprio numero di telefono.

PosteMobile, l’offerta dell’estate: ecco a chi è destinata

PosteMobile garantisce fino a 300 Mbps in download (anche grazie alla pietra d’angolo di Vodafone, su cui si poggia), oltre che 50 Mbps in upload. Dal 23 giugno è già stato avviato il cambio di rete che andrà a interessare tutti i clienti che ancora viaggiano sulla rete WindTre. Tuttavia, proprio da PosteMobile precisano che non sarà necessario cambiare la propria Sim. Con Creami WOW 30 GB, indubbiamente si sale di livello: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sms illimitati e traffico in 4G+ con 30 Giga a disposizione. Per quanto riguarda il prezzo, 4,99 euro al mese.

Praticamente una affare, considerando anche l’opzione hotspot che permetterà di utilizzare la rete mobile anche come modem. Disponibili, inoltre, i servizi di Richiama ora e Ti cerco, oltre che controllo del credito residuo e l’avviso di chiamata. In sostanza, PosteMobile pensa in grande, offrendo ai nuovi clienti un’opzione di entrata alle migliori condizioni possibili. Per sottoscrivere il contratto, si potrà optare per il portale online dell’operatore oppure telefonare al contact center. Possibile anche recarsi all’ufficio postale. Come costi iniziali, vanno considerati i 20 euro per la nuova Sim (con 10 euro già inclusi di credito telefonico).